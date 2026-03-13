El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está en terapia intensiva (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado este viernes en terapia intensiva con bronconeumonía, informaron sus médicos luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.

Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario presentó un “cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”, según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una “bronconeumonía bacteriana bilateral” detectada en los exámenes.

Cabe destacar que al expresidente brasileño anteriormente también se le internó en un hospital de Brasilia.

Esto después de que sufriera una caída en su celda y se golpeara la cabeza.

El exmandatario ultraderechista cumple desde fines de noviembre una condena de 27 años de cárcel.