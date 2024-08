Denuncian a Epigmenio Ibarra por recibir beneficios indebidos del gobierno (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. El abogado penalista, el licenciado Guillermo Hamdan, presentó denuncia penal en contra de Epigmenio Ibarra quien ha recibido beneficios indebidos del gobierno.

La denuncia se presentó el 8 de agosto ante la Fiscalía General de la República.

Aquí el acuse de la denuncia:

Aquí la denuncia:

DENUNCIA

“Cuando la Dictadura es un hecho, la Rebelión es un Derecho”.

Víctor Hugo.

DOCTOR ALEJANDRO GERTZ MANERO

FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA

P R E S E N T E:

GUILLERMO HAMDAN CASTRO, mexicano, abogado de profesión (CP 101447) y en pleno ejercicio de mis derechos, señalando como mi virtual domicilio el correo electrónico para efectos de notificaciones guillermohamdan@gmail.com, y autorizando – indistintamente – a los miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y/o a cualquier Magistrado de los Colegiados en materia Penal de la República para que se impongan de TODAS las constancias de la carpeta de investigación conducente (pretendiendo darle transparencia a mi proceder), y así compareciendo respetuosamente expongo: Que de conformidad a lo establecido por los artículos 1,4,8,6,20,21,102 y 133 de nuestra Carta Fundamental; los numerales 2,4 y 6 del Código Penal Federal; los preceptos 1, 2, 80, 109, 127, 128, 131, 138, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 259, y 433 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo transcrito en los 1,5,9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, vengo a presentarle FORMALMENTE esta DENUNCIA DE HECHOS, presumiblemente delictuosos POR COHECHO, FALSEDAD, FRAUDE Y EL DELITO PREVISTO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO en contra “principalmente” del señor EPIGMENIO CARLOS IBARRA ALMADA y QUIENES más resulten o puedan resultar responsables en consideración al perfeccionamiento de las indagatorias de mérito. Añadiendo que, si fuese requisito de procedibilidad penal la QUERELLA, ruego se tenga por presentada para cumplimentar las ordenanzas legislativas. Así, procedo a imponerlo del conocimiento, a través de los siguientes:

H E C H O S

… Y, producto precisamente de ello, es que como premio a esta labor realizada por el señor EPIGMENIO CARLOS IBARRA ALMADA, pudimos darnos cuenta de la entrega de la escandalosa suma de dinero de 150 millones de pesos, como supuesto préstamo a través del Gobierno Federal, como se detalle en el siguiente enlace:

Considerando respetar el excelente trabajo periodístico efectuado por Latinus, a quien le reconocemos todo el mérito por ello, nos permitimos enunciar el hallazgo logrado sobre el particular y que se estima constitutivo de delito, como habrá de explicarse más adelante:

“Epigmenio Ibarra, propagandista estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha recibido un trato privilegiado del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en el crédito de 150 millones de pesos que le otorgó en 2020.

Bancomext ha modificado cinco veces el contrato crediticio original entregado a Argos Comunicación para suavizar sus condiciones. De esta forma, le amplió el periodo de pago de cuatro años a más de siete. Originalmente, Epigmenio Ibarra debía liquidar el crédito de 150 millones de pesos en este año, pero ahora tiene oportunidad de pagarlos en noviembre de 2027.

Además, Bancomext le pospuso el cobro de 10 mensualidades hasta octubre de 2027. A la fecha, Epigmenio Ibarra sólo ha pagado 30 millones de pesos del crédito y sus intereses.

Ibarra recibió el préstamo en plena epidemia de Covid 19, cuando el gobierno se negó a condonar cuotas del Seguro Social o contribuciones de impuestos a propietarios de empresas que tenían problemas.

Siendo este el antecedente más reciente, pero también existe el más antiguo que refleja con lujo de detalle como se llevó a cabo toda esta operación fraudulenta.

Pero ahora lo reflejaremos a través del propio Latinus, en donde revela detalles importantes de dicho préstamo que pudiera resultar fraudulento, y que también ha sido objeto de investigación por varios periodistas:

“Epigmenio Ibarra, principal propagandista del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vio obligado a ofrecer más garantías de pago al crédito de 150 millones de pesos que su empresa Argos recibió en 2020 del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Ante la debilidad de la aportación inicial, el 23 de mayo pasado sumó al acuerdo a dos empresas que no eran parte del crédito. Así, ofreció como garantía dos cuentas bancarias, una en pesos y otra en dólares, de la empresa Head Room Creatividad, mientras que también puso en prenda equipo de video, audio y cómputo propiedad de Estudios GGM.

De acuerdo con especialistas consultados por Latinus, este reajuste revela que inicialmente el crédito de Bancomext se entregó con facilidades y sin garantías sólidas”.

Y que acompaña también de un video que revela todos los detalles:

Y nadie redondea tan profesionalmente esta situación no sólo delictiva, sino amoral, como el propio Carlos Loret de Mola en su artículo:

Dentro del cual señala destacadamente:

Opinión

Caso Epigmenio Ibarra: AMLO y su pandilla ‘moral’

Por Carlos Loret de Mola A.

21 de marzo de 2021 a las 19:46 EDT

El jueves 18 de marzo un reportaje publicado en en Latinus mostró que, en medio de la pandemia, el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), otorgó un crédito de 150 millones de pesos (7.5 millones de dólares) a la empresa, de su propagandista más importante, Epigmenio Ibarra. Lo hizo mientras cualquier empresa mexicana que sufría los estragos del impacto económico del coronavirus solo tenía acceso a un crédito de 25,000 pesos (1,250 dólares) para sobrevivir.

Durante la pandemia, para hacerse de más recursos, AMLO desapareció 109 fideicomisos con los que el Estado solía financiar la ciencia, el cine, la educación, el deporte y la salud. Ante el reclamo airado de la comunidad cultural, intelectual y científica, argumentó que los fideicomisos eran esquemas que facilitaron la corrupción. Pero casi al mismo tiempo, de acuerdo con el reportaje, su gobierno creó un fideicomiso especial para Epigmenio Ibarra, dueño de la empresa Argos, donde se le depositó el dinero del préstamo.

Para el presidente no hay nada de malo en este doble privilegio con el que se beneficia al productor de televisión, activo defensor a ultranza de AMLO que incluso le ha fabricado documentales elogiosos , tanto en campaña como ya en el poder. Dijo que Ibarra es un “ periodista honesto ” y que el millonario crédito no era un “chayote”, como se conoce en el país al soborno que da un político a un periodista a cambio de que hable bien de él.

Sin embargo, existe un doble rasero para medir situaciones similares: si lo hace este gobierno es una acción “moral”, si se hizo en el pasado, es lo contrario. AMLO ha fustigado que en el sexenio pasado le hayan otorgado un crédito, también por medio de un banco estatal, a un periódico. Lo califica como un soborno del gobierno de Enrique Peña Nieto a El Financiero .

El presidente tampoco piensa que es “chayote” que el año pasado su gobierno haya pagado a un solo periódico el 20% del presupuesto total que invierte en publicidad en medios de comunicación. Se trata del diario La Jornada, el que más simpatiza con su administración. Pero a otros medios que habrían recibido inversiones publicitarias por parte del gobierno pasado, los ha llamado corruptos, “chayoteros” e inmorales.

La doble medida no es solo en el tema de los medios de comunicación y los periodistas. El año pasado, con unos días de diferencia, se revelaron dos videos que mostraron escenas muy similares. En el primero, un operador político de la oposición recibía fajos de billetes en secreto. En el segundo, Pío López Obrador, hermano del presidente, apareció recibiendo fajos de billetes en secreto mientras señalaba que eran para la campaña presidencial de AMLO. Al primero, el presidente lo calificó inequívocamente de mostrar “la inmundicia del régimen de corrupción”. Del segundo dijo que no había nada de malo: su hermano estaba recibiendo “aportaciones al movimiento” del pueblo. Lo primero es inmoral, lo segundo es moral.

Cuando en el gobierno de Peña Nieto se adjudicaban contratos sin licitación, el entonces líder opositor AMLO acusaba flamígeramente que existía corrupción. Ya en el poder, el 80% de los contratos que entregaron en 2020 fue sin licitar, pero rechaza que haya corrupción. Dice que “no somos iguales”.

Si gobiernos anteriores presionaban a jueces y ministros, eran autoritarios; si lo hace él, es justicia. Si antes se usaban programas sociales en plena temporada electoral, era fraude; si lo hace él, es democracia. Si antes se atacaba a un periodista, era un abuso del Estado; ahora es un simple ejercicio del derecho de réplica. Si se estancaba el crecimiento económico, era el fracaso del modelo neoliberal; si sucede ahora (incluso antes de la pandemia), es porque la forma en que se hacen las mediciones está mal. Si antes se fugaba un peligroso delincuente, era complicidad; si hoy se libera por decisión presidencial, es una muestra de humanismo.

La purificación y la moralidad en este gobierno no pasa por dejar de delinquir, sino por doblar la rodilla y jurar lealtad al líder: el que está con él es moral y el que no, es inmoral. Así de sencillo. Hay créditos morales para los periodistas amigos, fideicomisos morales, desvíos morales del erario, operación electoral moral, adjudicaciones directas morales. También “chayote” moral, saqueo moral, despojo moral, autoritarismo moral y abuso moral.

Siendo toral también analizar el enfoque (disculpe la repetición) que sobre el particular nos revela otro estudio serio como el efectuado por MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, en donde señalan:

“Mientras muchas empresas luchaban por sobrevivir como consecuencia de la pandemia, el gobierno afirmó que no habría rescate a empresarios, sin embargo, López Obrador hizo una excepción. Según una investigación de LatinUs publicada en marzo de 2021, a mediados de 2020, el banco gubernamental Bancomext otorgó un crédito de 150 millones de pesos a Argos, la productora de televisión del principal propagandista del gobierno, Epigmenio Ibarra, y lo hizo creando un fideicomiso para él. Al hablar de ello en su conferencia matutina, López Obrador afirmó: “Puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones de pesos.

El 2021 marcó la mitad del camino en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con tres años transcurridos es posible identificar las tendencias del actual gobierno y prever los resultados para el tiempo faltante. Una de las más claras y preocupantes es la falta de políticas públicas y acciones claras para combatir la corrupción, a pesar de haber sido una de las principales banderas de campaña del presidente. Los resultados a medio camino en esta materia han sido mucho más discursivos que efectivos.

El presidente ha mostrado un triunfalismo que se repite en casi todas sus intervenciones públicas: la corrupción ha quedado erradicada de la vida pública, ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los “conservas”, ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos. Gracias a la honestidad presidencial y el poder de su ejemplo, todos los vicios del sistema político mexicano han quedado neutralizados; la corrupción ya no se fomenta de arriba para abajo.

Lo cierto es que según prácticamente todas las encuestas especializadas —de percepción ciudadana o de medición de actos de corrupción— señalan que México o bien ha retrocedido o bien se ha estancado en materia de corrupción e impunidad. Más aún: la política anticorrupción fue reprobada en abril de 2021 (El Financiero) por la mayoría de los ciudadanos (59 %) y las expectativas de que siga igual o empeore alcanza el 51 % (Reforma). Más recientemente, Consulta Mitofsky (enero 2022) publicó que 79 % de la población piensa que hay mucha o regular corrupción y sólo 17 % poco o nada.

Ante los casos de corrupción, la respuesta ha sido la misma: descalificar a los denunciantes y justificar y proteger a los involucrados cercanos al movimiento político de López Obrador y a su equipo de gobierno.

En el recuento de los escándalos de corrupción e impunidad de 2020 (nexos, febrero 2021) se demostró la distancia entre los dichos y los hechos. En esta entrega, correspondiente a 2021, la diferencia vuelve a manifestarse. Los casos hablan por sí mismos y los conocemos gracias a la labor de los académicos, la sociedad civil y el periodismo de investigación”.

Aquí el enlace de donde se obtiene esta valiosa aportación: https://www.nexos.com.mx/?p=67097

Conductas todas ellas, que confluyen en dos sentidos:

El de quienes otorgaron el referido crédito, a nivel Institucional. Y de quien se benefició con dicho préstamo.

Ambas conductas, pueden ser constitutivas de delito, si se observa que:

Se otorgaron mayores facilidades al propagandista del presidente, para ser beneficiario de un crédito y, precisamente, en el momento en el que a todos los demás empresarios les fue negada esta posibilidad: en la época de la Pandemia. Cuando se supondría como lo más lógico, que dichos créditos debieron quedar suspendidos.

Aunado al hecho de haber otorgado dicho crédito sin garantías reales de pago, que cubrieran, como generalmente se pide en estos casos, tres veces o al menos dos veces, el valor de la suma prestada. Lo que por supuesto, al parecer, tampoco ocurrió de ese modo.

También tenemos, que se amplió ilegalmente el período de pago hasta el año 2027, como un privilegio más, indebido, otorgado a dicho empresario EPIGMENIO CARLOS IBARRA ALMADA.

Todo lo cual, puede encuadrar dogmáticamente en el tipo General de Corrupción y Específico de cohecho como se observa a continuación:

Código Penal Federal

Libro Segundo

Título Décimo

Delitos por Hechos de Corrupción

Capítulo X

Cohecho

Última Reforma DOF 08-05-2023

Artículo 222.

Cometen el delito de cohecho:

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

(FRACCIÓN CON INCISOS ADICIONADA D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016)

Ello aunado también a la existencia del delito de Falsificación de documentos y uso de documentos falsos, que prevé nuestra Codificación Penal Federal, al señalar:

Código Penal Federal

Libro Segundo

Título Decimotercero

Falsedad

Capítulo IV – Falsificación de Documentos en General

Artículo 243.

El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.

Artículo 244

El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

V.- Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;

Artículo 245

Para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurran los requisitos siguientes:

I.- Que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;

Al igual que en dicho concurso material de delitos, también podría encuadrar el tipificado en los siguientes artículos Especiales sobre la Ley de Instituciones de Crédito (esta ley es de orden federal, y por eso la competencia de la fiscalia general de la república):

Artículo 113. Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta mil días de salario, los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito o quienes intervengan directamente en el otorgamiento del crédito:

Ante este manejo de la posverdad, hemos visto como se ha tolerado durante todo el sexenio, una serie de actos evidentemente delictivos, como el que ahora venimos a denunciar ante esta Fiscalía General de la República.

EN SINTESIS: Denunciamos para que se investigue al C. EPIGMENIO CARLOS IBARRA ALMADA, toda vez, que hay elementos suficientes para considerar que a él y a sus empresas, se les otorgaron créditos al menos por hasta 150 MILLONES DE PESOS en forma privilegiada, ilícita, presumiblemente existiendo irregularidades en su propia contratación; en el destino de fondos; en las garantías colaterales sobrevaloradas o insuficientes; en las prórrogas indebidas para el cumplimiento del pago respectivo; en la opacidad de la fuente de repago; en “sus” proyecciones financieras; en las inconsistencias de su auditoría y la información sobre la legalidad de las cuentas en el extranjero y otros recursos que justifiquen su legal procedencia ante la Unidad de Lavado de Dinero, hasta llegar a saber las cláusulas de la contratación de compraventa a TELEVISA de su “productora”… todo ello con la participación y/o encubrimiento de funcionarios bancarios y reguladores que – aparentemente – actuaron al margen de la ley.

PUNTOS PETITORIOS

PRIMERO. – DENUNCIO EL ABUSO GUBERNAMENTAL, PARA FAVORECER A UN INCONDICIONAL DEL RÉGIMEN. ASÍ COMO AHORA TAMBIÉN A QUIENES HAN SIDO CÓMPLICES DEL MISMO.

SEGUNDO. – FUERA DE MIS APRECIACIONES PERSONALES -DE HECHO, O DE DERECHO- SI HE FALTADO A LA VERDAD, LE PIDO SE ME FINQUE RESPONSABILIDAD PENAL POR EL DELITO DE FALSEDAD.

TERCERO. – INTEGRAR LAS CARPETAS DE INVESTIGACION NECESARIAS CON UN ESTRICTO APEGO A LA LEGISLACION APLICABLE, RECABANDO LAS TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, PERICIALES Y DEMAS MEDIOS PROBATORIOS A FIN DE QUE -LLEGADO EL MOMENTO- SE PUEDA Y DEBA EJERCITAR CONTRA LOS RESPONSABLES LA ACCION PENAL CORRESPONDIENTE.

CUARTO. – IMPEDIR, POR LOS MEDIOS Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, EN ACTUACION DE SU ESFERA COMPETENCIAL, SE SIGAN COMETIENDO DELITOS O SE PERMITA LA CONSECUCION DE LOS MISMOS.

QUINTO. – CITESE PARA DECLARAR -RESPETANDO TODAS LAS FORMALIDADES PROCESALES- A LOS INDICIADOS Y PARTÍCIPES EN EL MOMENTO OPORTUNO.

SEXTO.- SOLICITAR LA INTERVENCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE SEGUROS, DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), LA UNIDAD DE LAVADO DE DINERO Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN LOS TERMINOS DE SU COMPETENCIA.

ASIMISMO, SOLICITAMOS SE RECABE TODA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL SEÑOR EPIGMENIO IBARRA Y SUS EMPRESAS Y/O FIDEICOMISOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS HECHOS DETALLADOS Y SUCEDIDOS EN SU TERRITORIO.

SÉPTIMO. – REALICE TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS Y UTILICE LAS MEDIDAS DE APREMIO LEGALES, PARA EN CASO DE ALGUNA DESOBEDIENCIA U INOBSERVANCIA DE ALGUIEN INVOLUCRADO EN LAS INVESTIGACIONES, SE IMPIDA LA VIOLACION A LA LEY Y CON ELLO SE OBSTRUYA LA RECTA PROCURACION DE JUSTICIA.

OCTAVO. – LLEGADO EL CASO, PEDIR LA INTERVENCION DE PERITOS, LAS DECLARACIONES DE TESTIGOS, LAS RATIFICACIONES DE LAS DOCUMENTALES NARRADAS, EFECTUAR LAS INSPECCIONES OCULARES DE LEY, REALIZAR LA FE DOCUMENTAL PROCEDENTE…ETC.

NOVENO.- Exijo, con respetuosa advertencia y en aras de evitar repeticiones innecesarias, que al tenor de los textos y artículos transcritos los HECHOS de los mismos deberán investigarse con el rigor absoluto legal, sin proclamarme “QUE LA LEY, NO ES LA LEY”.

PROVEER DE CONFORMIDAD, SERÁ JUSTICIA

LIC. GUILLERMO HAMDAN CASTRO.

MEXICO A 29 DE JULIO DEL 2024.

