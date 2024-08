Arzobispo pide fraternidad a católicos y respetar a otras religiones (20:02 h)

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

HOMILÍA DE MONS. PEDRO VÁZQUEZ VILLALOBOS,

ARZOBISPO DE ANTEQUERA OAXACA

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. Hagamos nuestro el Mensaje Divino, porque es importante que, no solamente lo escuchemos, que todo mundo pensemos qué me dice Dios a mí, qué me dice Dios a mí, porque a veces escuchamos la Palabra de Dios y la queremos aplicar a otros, a lo mejor pensamos: aquí debería estar mi hijo, que le he dichos muchas veces que debemos de comulgar y no me hace caso, aquí debería de estar mi hijo.

El Señor le habló a usted en este momento y, en otro momento, Dios hablará a su hijo a través de usted, pero ahorita haga suyo el Mensaje Divino.

Este texto del Evangelio no es desconocido. Con mucha frecuencia escuchamos cuando nos invitan a alimentarnos de la Eucaristía, que se utilicen estas palabras que pronunció Nuestro Señor en la Sinagoga de Cafarnaún, el discurso del Pan de la Vida.

Así nos habla Nuestro Señor: Yo soy el Pan de la Vida, el que coma de este Pan, vivirá para siempre y el Pan que Yo les voy a dar es mi Carne, para que el mundo tenga vida, es mi Carne.

Siempre que celebramos la Eucaristía, nos debemos admirar, admírese de lo que celebramos, que le conmueva a usted el milagro de la Eucaristía, porque lo que celebramos en la misa es el milagro de la Eucaristía, el Pan se hace Carne, se hace el Cuerpo del Señor. El Vino se hace la Sangre del Señor. Ese es un milagro, pero a veces estamos tan acostumbrados tal vez a ir a la misa, que no disfrutamos del milagro, que no disfrutamos de la Eucaristía y, luego, si venimos para cumplir, para cumplir con el mandato de que hay que ir a misa todos los domingos y días de fiesta, si venimos sólo para cumplir, cómo va a quedar el milagro de la Eucaristía en la vivencia nuestra, si estoy aquí si es una obligación venir a misa, no me nace, no me sale del corazón el deseo de alabar, de bendecir, de glorificar a Dios, de darle gracias en un momento del día domingo, porque el día domingo es muy especial, no porque dejemos de trabajar, el día domingo es el día en que Cristo resucitó y, el motivo de reunirnos el domingo es para alegrarnos por el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el pecado, a vivir la Resurrección, a vivir la vida y a alimentarnos de Su Cuerpo y de Su Sangre.

¿Usted tiene tiempecito que no comulga y quiere vivir la vida de Dios? El que come Mi Carne y bebe Mi Sangre tiene vida y vida eterna y Yo lo voy a resucitar, si no comen la Carne del Hijo del Hombre y no beben Su Sangre, no tienen vida. No lo digo yo, lo acaba de decir Nuestro Señor al proclamar el texto del Evangelio, son palabras que salieron de sus labios, es la verdad pronunciada por Nuestro Señor, que se escandalizaron los que lo escucharon, un buen número de personas: ¿cómo puede este darnos a comer Su Carne? No veían quién era el que les estaba hablando, seguían mirando que el que les hablaba era el hijo del carpintero, no veían en Él y no aceptaban muchas cosas, porque siempre se preguntaban, de dónde tanta sabiduría y tanto poder, ¿Qué no es este el hijo del carpintero? Veían un simple hombre, que lo habían visto crecer, pero ahora, cuando se manifiesta, se manifiesta como el Hijo de Dios, ahí ya no le aceptan Su Mensaje, ahí ya no le creen.

Que no pase eso en usted, que no pase eso. Usted crea, crea. A veces yo les he dicho que muchos dicen creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Muchos se dicen y se sienten seguidores y discípulos de Nuestro Señor y este asunto, por ejemplo, de la Eucaristía, no lo creen, no lo creen. Entonces, no le creemos a Cristo y cómo yo puedo afirmar que creo en Cristo si no le creo a su mensaje.

Muchos no creen en el perdón de los pecados y Nuestro Señor dijo: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y no creen en eso y dicen que creen en Cristo, que creen en Cristo.

Si yo le creo a Cristo, pues tengo que creer en todo lo que me ha dicho, que Él es el Pan de la Vida, “el que coma de este Pan, vivirá para siempre” y usted sabe que en la Última Cena, el Señor les dio de comer Su Cuerpo y beber Su Sangre a los Apóstoles y les dijo: hagan esto en memoria Mía y la Iglesia lo sigue haciendo a través de los siglos, repitiendo esas palabras y ese Pan, al pronunciar esas palabras, se convierte en el Cuerpo del Señor y ese Vino se convierte en la Sangre del Señor y usted y yo aprendimos, cuando pequeñitos, que en la Hostia está Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, porque está Su Cuerpo, Su Sangre, Su Alma y Su Divinidad y, por eso, nos postramos en ese momento de la Consagración nos postramos de rodillas para adorar, porque en ese Pan está Nuestro Dios y Señor y solemos decir, cuando nos lo muestra el sacerdote, después de pronunciar las palabras de la Consagración solemos decir: Señor mío y Dios mío, y somos testigos de nuevo del milagro, ese Pan ya no es Pan y ese Vino ya no es Vino, ahora es el Cuerpo y la Sangre del Señor, el alimento que me asegura la vida eterna y la resurrección con Dios.

Disfrute, disfrute de la Eucaristía, disfrute de la Comunión. El Señor viene a nosotros para hacerse parte de nuestra vida, es el alimento que usted y yo necesitamos para ir por ese camino, hasta la casa del Padre. El que coma mi Carne y beba Mi Sangre tendrá vida eterna y Yo lo voy a resucitar el último día.

Enamórese de la Eucaristía, sienta el hambre de recibir a Nuestro Señor y disfrute cuando celebra, cuando celebra la Eucaristía, disfrute cuando celebra y le digo celebra, no está sólo presente, está celebrando, está ejerciendo su sacerdocio de bautizado, no se le olvide que desde el día de su bautismo usted es sacerdote, profeta y rey, desde el día de su bautismo y, hoy, celebra la Eucaristía. Disfrute, disfrute celebrando y disfrute alimentándose, así como disfrutamos de tantas cosas que entran a nuestro estómago cuando comemos.

A mí me preguntan, oiga, ¿cuál es su platillo favorito? ¿qué es lo que más disfruta? Hasta nos saboreamos a veces cuando vemos un platillo que nos gusta, oiga, ¿no se saborea en la Eucaristía? Saboree la Eucaristía, emociónese en la Eucaristía, disfrute comulgando, la hostia que le vamos a poner en su boca le va a saber a pan, sí, pero usted sabe que lo que está recibiendo es el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor. Es el alimento del Pan de la Vida, no lo rechace, no lo rechace, recíbalo, dispóngase, si usted dice, yo no puedo recibirlo por esto y por aquello, pues dispóngase, quiera arreglarse para que disfrute de la Comunión, disfrútelo.

Vivir unidos a Nuestro Señor es vivir en la comunión con nuestros hermanos, porque esta comunión nos tiene que llevar a vivir la comunión y, mire, a mí me da mucha tristeza lo que a veces ha pasado en nuestras comunidades, me da mucha tristeza, me da mucho dolor y me da vergüenza.

Aquí estamos los que tenemos fe católica, pero hay otros hermanos que no tienen nuestra fe católica, que ellos profesan otra fe, otra fe y tenemos que vivir en la comunión y tenemos que vivir en la paz y tenemos que vivir en el respeto, en el respeto. Yo tengo que respetar a mi hermano, aunque él no profese mi fe católica y él tiene que respetarme a mí, nos tenemos que respetar mutuamente y yo a veces me he preguntado, ¿por qué no podemos vivir los hermanos? Ellos profesan una fe, nosotros profesamos otra, ¿por qué no nos respetamos?

Me ha dado tristeza leer, mirar que por ahí en un lugar de nuestro Oaxaca hace días quemaron un templo de hermanos no católicos, quemaron un templo porque no eran católicos y ¿quiénes quemaron el templo de los no católicos? Los católicos, los católicos… eso es muy triste.

A ver ¿qué sentiría usted que vinieran los de otra religión y prendieran aquí nuestra Catedral? ¿qué sentiría? Le dolería hasta el alma, se molestaría, agarraría tal vez garrotes y piedras y a lo mejor hasta corta cabeza, corta cabeza, porque vinieron a profanar nuestro templo. Ah, pues unos hermanos nuestros católicos fueron a prender fuego a un templo de unos no católicos. ¿Qué pasó? ¿dónde está la fraternidad, dónde está? Ellos son seguidores de Dios, yo soy seguidor de Dios. Él merece ser respetado aunque no profese mi fe y, a veces, Dios mío, cómo nos han hecho daño los usos y costumbres de nuestros pueblos. Es que aquí es un pueblo de usos y costumbres y nos gobernamos por usos y costumbres y aquí vivimos puros católicos y alguien que venga y no sea católico, aquí no es el lugar para vivir.

Ay Dios, ¿en el siglo XXI? ¿En este siglo, con estas actitudes, Dios estará de acuerdo? Dios no está de acuerdo, no, Dios no está de acuerdo. No quiere eso, no quiere que vivamos así, Dios quiere que vivamos en paz.

“Tú no eres católico, no tienes derecho a tener el agua potable, en la comunidad. No eres católico, no tienes derecho a tener la luz eléctrica, te la cortamos porque no eres católico. Aquí, puro católico”.

Esas actitudes no son agradables a los ojos de Dios, no son agradables.

Si usted es el hijo del papá que ya profesa otra religión y allí en la asamblea le dicen: le vamos a cortar la luz a tu papá porque no es católico” ¿usted no va a hablar como hijo, no va a defender a su papá, a su ancianito, no lo va a defender? Está ahí en la asamblea y ¿usted no lo va a defender? ¿usted no lo va a defender? O va a decir: sí, adelante, córtenle la luz a mi jefe porque se cambió de religión, no le den agua, que se muera de sed. ¿Usted dijo, con esa actitud? Pregúntele a Dios si usted está honrando a su padre con esa actitud, pregúntele a Dios, qué le va a decir Dios: esos no son sentimientos de un hijo, usted tiene que decir: pues mi papá profesa otra fe pero por qué le vamos a quitar la luz… no, eso no y sé que hay pueblos así en nuestro Oaxaca, yo lo sé, yo lo sé. Ya, que acabemos con eso, vivamos en paz, vivamos en esa fraternidad, en esa comunión que quiere Dios, vivamos en esa Comunión.

Entonces, el anuncio del Evangelio ¿qué? ¿ahí nos dice: agárrense a pedradas? No, nos dice: ámense unos a otros como Yo los he amado. Tener esas actitudes no es amar, no es amar, no es lo que quiere Dios.

Toco el corazón de nuestras autoridades, de nuestros hermanos. Toco el corazón y les dijo: sé más sensible, razona, piensa, y piensa en el bien de todos y quererle hacer un daño a alguien porque ya no profesa nuestra fe no es un bien, no es un bien.

Espero que esto que diga, pues así como subieron, así como subieron el incendio, el incendio de la capilla, pues también a ver si suben un pedazo de lo que yo dije, porque también a veces luego nos dicen: el Obispo está mudo, no dice nada, quiere decir que es cómplice de la vida de los católicos. No, lo que es malo, es malo y lo que es bueno, es bueno.

Lo comparto desde esta Iglesia Catedral, en este domingo en el que el Señor nos dice: Yo soy el Pan de la Vida, él que coma de este Pan vivirá para siempre. Vivir la comunión con los hermanos, aunque no profesen nuestra fe. Usted viva en paz con ellos y que ellos vivan en paz con usted y tranquilos, vivamos juntos y amemos a Dios, cada quien desde su corazón.

Que María siga siendo para nosotros la mujer que nos lleva a Su Hijo, Jesucristo, y nos alcanza gracias, vida y nos ayuda e ilumina como Madre para vivir nosotros como hermanos.

Que así sea.

