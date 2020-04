Denuncia Murat robo de equipo Covid-19 en el Hospital Civil; “Declaración dolosa y con falta de veracidad”, dicen trabajadores (16:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 13 de abril. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, denunció en entrevista radiofónica que este fin de semana se robaron más de 20 equipos para atender la pandemia de Covid-19 dentro del Hospital Civil Doctor “Aurelio Valdivieso”.

Calificó este hecho de lamentable y advirtió que caerá todo el peso de la ley contra los responsables.

“Nosotros lo entregamos, se dejaron en un espacio canalizado para esto y al día siguiente ya no estaba, tenemos que hacer conciencia, hace una semana en el IMSS desaparecieron 7 ventiladores, no podemos ser nuestros propios enemigos”, afirmó.

Dijo que en Oaxaca ya se estaba suministrando el equipo necesario para atender el Covid-19.

“Vamos en la ruta correcta, por eso agradezco que los oaxaqueños que estén haciendo caso a las autoridades de salud, es importante seguir con la única alternativa de quedarse en casa y con las recomendaciones de limpieza, las cifras para Oaxaca se han mantenido y de esta manera el sistema de salud puede dar atención a los casos de hospitalización que lo requieran”.

Indicó que se trabaja con los 25 hospitales señalados como Covid-19 en el estado de Oaxaca.

Ante esta declaración del Mandatario, el secretario de la subsección 07 de la Sección 35 del Hospital Civil, Alberto Vásquez SanGerman, calificó esta acusación de desafortunada, al afirmar que Murat Hinojosa solo pone en entredicho la honorabilidad de los trabajadores que sin lo mínimo requerido están trabajando.

En entrevista para ADNSureste, señaló que esta era una declaración dolosa y con falta de veracidad ya que el único equipo que ha llegado hasta hoy a este nosocomio es el entregado por la Fundación Alfredo Harp Helú.

“Por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca hemos tenido equipo a cuenta gotas, como siempre”.

Criticó que mejor los funcionarios estatales, que no atienden a pacientes, estén usando cubrebocas N95 y hasta los muestren en sus entrevistas y no haya para ellos no están atendiendo a los enfermos.

“Dijo el gobernador que nosotros no vamos a hacer centro Covid y aquí estamos haciendo de todo, estamos trabajando doble”, acusó.

Ante estos señalamientos, el secretario pidió el inicio de una investigación a fondo y una disculpa pública de Alejandro Murat Hinojosa para que haga la aclaración ante todos los oaxaqueños.

