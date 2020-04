conlosmédicosno (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de abril. Este hashtag se está haciendo viral. Aquí se pide respetar a los médicos, enfermeras y personal ya que son los que están arriesgando sus vidas.

Si una persona con COVID 19 es hospitalizada NADIE repito NADIE de su familia puede visitarlo.

Así que si no quisieron quedarse en casa, se expusieron, se infectaron, se agravaron y fallecieron solos, ustedes y sólo ustedes son responsables.

NINGÚN MÉDICO ESTÁ EN CONTRA TUYA

NINGÚN MÉDICO MATÓ a tu familiar infectado

NINGÚN MÉDICO TE SACÓ A LA CALLE A EXPONERTE

NO puedes entrar a un hospital que atiende pacientes COVID 19..entiéndelo!!! Es por tu bien y el de tu familia.

TODOS LOS MÉDICOS HAREMOS NUESTRO TRABAJO

TODOS LOS MÉDICOS estamos comprando equipo de protección con nuestro dinero y lo q nos llegan a dar por la Instituion.

TODOS LOS MÉDICOS estamos arriesgando nuestras vidas y a la gente que amamos por atenderte

TODOS LOS MÉDICOS TENEMOS MIEDO

TODOS LOS MÉDICOS NOS LA JUGAREMOS POR TI

NO NOS AGREDAN….ESTA PANDEMIA NO ES NUESTRA CULPA!!!

SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN

#conlosmédicosno

#solidariosconlosmedicos

