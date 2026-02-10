¿Demanda por indecencia? Congreso de EE. UU. pide investigar el medio tiempo de Bad Bunny (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Una posible disputa legal comenzó a tomar forma tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX encabezado por Bad Bunny.

El congresista republicano Andy Ogles, en su cuenta de X, solicitó formalmente la apertura de una investigación en el Congreso de Estados Unidos para determinar si la NFL y NBCUniversal incurrieron en violaciones a los estándares federales de indecencia durante la transmisión del evento, lo que podría derivar en acciones legales o sanciones regulatorias.

Congreso pide revisar contenido del halftime

En una carta fechada el 9 de febrero de 2026 y dirigida al presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Ogles pidió examinar la “aprobación deliberada y transmisión de contenido explícito e indecente” durante el show, emitido en horario estelar y visto por “decenas de millones de estadounidenses, incluidos niños y familias”.

El legislador señaló que el Super Bowl “es consistentemente el evento televisivo familiar más grande del año”, por lo que, afirmó, las cadenas tienen una “responsabilidad reforzada” de cumplir con las normas de decencia en transmisiones abiertas.

En ese contexto, cuestionó la inclusión de canciones como Safaera y Yo Perreo Sola, a las que atribuyó “referencias líricas sexualmente explícitas y coreografías abiertamente sugerentes”.

Ogles subrayó que el hecho de que el espectáculo se desarrollara mayoritariamente en español “no mitiga la naturaleza explícita del material”, sino que obliga a las televisoras a realizar una revisión y traducción rigurosa previa a su emisión.

En paralelo, el congresista endureció su postura en redes sociales, donde calificó el show como “pura obscenidad transmitida descaradamente por televisión nacional” y afirmó que “es ilegal exhibir estos actos flagrantes e indecentes en la vía pública”. Aunque la carta no constituye una demanda formal, sí abre la puerta a una investigación legislativa que podría escalar hacia sanciones regulatorias o litigios.

