Capturan a joven tras persecución en Huajuapan; se le acusa del ataque a balazos de conductor de Jeep (22:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de febrero. Elementos de la Policía Municipal, capturaron luego de una persecución, a un joven cuyas características coincidían con uno de los presuntos involucrados que atacó a balazos al conductor de una camioneta Jeep, la tarde del domingo 08 de febrero, en la calle Colón, de la colonia Centro, en Huajuapan de León.

El Centro de Control y Comando (C2) a las 12:37 de la tarde de este lunes 9 de febrero, reportó la presencia del sospechoso sobre la calle 8 Norte, colonia El Mirador.

Dicho individuo, vestía sudadera y pantalón color gris, portaba casco negro y conducía una motocicleta marca Italika, tipo DM300.

Los policías municipales le marcaron el alto mediante comandos verbales, le pidieron que apagará el motor y descendiera de la motocicleta.

El sujeto hizo caso omiso, aceleró y se impactó contra la motocicleta que conducía un uniformado, por lo que resultó con lesiones en la rodilla y tobillo izquierdo.

A pesar de estar herido, se paró y huyó en su motocicleta; los policías en diversas unidades empezaron a seguirlo por diversas calles, cercanas al Panteón Municipal y la colonia Tepeyac.

Durante la persecución, nuevamente se impactó contra una patrulla, lo que ocasionó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Al intentar seguir huyendo a pie, fue detenido a las 12:46 de la tarde.

Se trata de C.E.O.O., de 19 años de edad, quien fue trasladado a los Separos Preventivos del Cuartel Municipal.

Más tarde, fue puesto a disposición del personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, donde se determinará su situación jurídica.

La motocicleta marca Italika, quedó bajo resguardo de una empresa de grúas.

