Senado analizará caso de la estética

Mier aseguró que la revisión se realizará de manera transparente y objetiva, y que se informará a la brevedad sobre los resultados. Sin embargo aseguró que la estética no prestará servicio en el transcurso de la semana.

En cuanto a la reforma laboral, Mier destacó que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas es una reforma histórica que beneficiará a millones de trabajadores en México. Sin embargo, enfatizó que la implementación debe ser gradual para no afectar la productividad ni la economía.

El senador también abordó la petición del Frente Nacional por las 40 Horas de incluir dos días de descanso en la semana, afirmando que se analizará la propuesta, pero que la prioridad es garantizar la reducción de la jornada laboral sin afectar la productividad.

La Junta de Coordinación Política también discutirá la reforma electoral, aunque no hay una fecha definida para su presentación. Mier reiteró que la reforma se realizará con cuidado y considerando las opiniones de todos los grupos parlamentarios.

Respecto a dicho ajuste a la normativa comicial, Mier señaló que se trata de una iniciativa que requiere de un análisis cuidadoso y una discusión amplia, y que se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum presente la iniciativa en los próximos días. Mier expresó que la reforma electoral es una prioridad para Morena y que se busca fortalecer la democracia y la representación de las minorías, y que se están buscando consensos con los partidos aliados, PT y PVEM, para construir una reforma conjunta y evitar la imposición de una sola visión.