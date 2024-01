Del compadre: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de enero. Muy mal sabor de boca dejaron las listas de candidatos al Senado y Diputados del PRI en Oaxaca. Nos contactaron priistas de cepa que comentaron que la llegada de Carmelita Ricárdez y Javier Casique no fueron obra de José Murat sino más bien decisión unilateral del presidente del tricolor, Alejandro Moreno. Al parecer Alito no les cumplió las promesas y los acuerdos y se sacó de la manga a los elegidos. El problema es que los priistas no quieren apoyar al líder que una vez más los ignoró y trata de sepultar lo que queda del PRI. Dicen que Alito trabaja para el presidente Andrés Manuel López Obrador quien pretende sepultar a su partido y borrarlo del mapa. Por cierto, Alito es compadre del presidente y esos lazos son muy fuertes. Es padrino de sus hijos. Además, lo que trata es evitar llegar a la cárcel y por ello trabaja a favor de la 4T. Los priistas oaxaqueños le tienen una sorpresa y en unos días dicen se dará cuenta de los errores y equivocaciones que han provocado un malestar entre los tricolores. También nos comentaron que la opción del doctor Martín Vásquez es una locura ya que no es vallisto y pues no tendría ninguna posibilidad de ganar en la capital. “Alito es el culpable de la situación interna del partido no solo en Oaxaca, sino en todo el país donde él ha vulnerado a los verdaderos priistas”.

***

Mientras niños de entre 11 y 15 años del municipio José Joaquín de Herrera de Guerrero se arman para ayudar a sus comunidades para enfrentar a los malosos, (los Ardillos) el presidente Andrés Manuel López Obrador los ignora y prefirió irse a jugar béisbol, al fin y al cabo su hijo Ernesto vive a cuerpo de rey en Londres, Inglaterra y lo que sucede en el país que supuestamente gobierna no le importa y minimiza estos actos como “politiquerías”.

Este miércoles en la comunidad indígena Ayahualtempa, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores(CRAC-PF) tomaron protesta como miembros a 5 niñas y 15 niños, a quienes “armaron”.

A los niños se les capacitó en el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.

En el acto llevado a cabo durante la asamblea a la que asistieron la mayoría de los cerca de mil asistentes de origen nahua, exigieron al presidente y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que ayuden a localizar a una familia indígena desaparecida.

Terrible. Ojalá el karma los alcance.

***

La próxima semana Xóchilt Gálvez estrenará su “Mañanera de la Verdad”. Por supuesto que ya le echaron encima a los “apoyadores pagados” para criticarla y destrozarla.

