Hallan cuerpo calcinado en la colonia Fantasma de Juchitán; podría tratarse de adolescente desaparecido (09:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 31 de marzo. Autoridades municipales reportaron esta mañana el hallazgo de un cuerpo calcinado en la rotonda de la colonia Fantasma, ubicada a un costado de la carretera federal Juchitán–La Ventosa, lo que generó una fuerte movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte y, al confirmar la presencia del cuerpo, procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Posteriormente, se notificó a las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo podría corresponder a un mototaxista que había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo en esta ciudad.

Minutos más tarde, familiares del joven lo identificaron como Emmanuel, de 17 años de edad, vecino de la colonia Mártires 31 de Julio. Las autoridades continúan realizando las diligencias para esclarecer los hechos, confirmar la identidad de la víctima y determinar las causas de este lamentable suceso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir