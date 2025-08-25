Con Operación Sable, Fiscalía de Oaxaca realiza cateos en la Costa y detiene a una persona y asegura diversas dosis de drogas (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. Como parte de las acciones de la Operación Sable, como estrategia de combate a delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación interinstitucional, dio cumplimiento a dos órdenes de cateo que se realizaron de manera coordinada en la región de la Costa, logrando la detención de una persona del sexo masculino, así como el aseguramiento de diversas dosis de drogas y objetos constitutivos del delito.

Estos operativos se llevaron a cabo en estrecha coordinación entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Costa, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina y Policía Estatal, acciones que derivan de investigaciones realizadas en torno al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El primer operativo se efectuó en un domicilio ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en el municipio de San Sebastián Ixcapa.

El segundo despliegue se realizó en un domicilio ubicado en Santiago Pinotepa Nacional, sitio en el que aseguraron diversas bolsas que contenían hierba seca con las características a la marihuana y cristal, una báscula gramera, un teléfono celular y dinero en efectivo, además de la detención de una persona identificada como I.H.R., quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Las labores de inteligencia que realiza la Fiscalía de Oaxaca para dar mayor certeza a las investigaciones ministeriales por diversos delitos, permiten fortalecer la estrategia estatal de seguridad pública y procuración de justicia a favor de la ciudadanía en las diferentes regiones de la entidad.

