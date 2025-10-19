Asesinan a ex comisariado de Santiago Tenango, Fiscalía detiene a presunto responsable (14:30 h)

2025/10/19  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó la detención de una persona del sexo masculino, por su probable responsabilidad en el caso de una persona que perdió la vida en hechos ocurridos en Santiago Tenango, de los cuales las investigaciones iniciales revelan que está desvinculado a cualquier proceso electoral de la comunidad.

La FGEO tomó conocimiento a través de la Vicefiscalía General de Control Regional que, derivado de los actos de investigación realizados en el lugar, establecieron las primeras líneas de investigación que permitieron establecer las primeras directrices sobre cómo sucedieron los hechos.

La víctima fue identificada como J. V.L., quién fue localizado sin vida a un costado de la  Carretera Federal 190, antes de llegar a la Carbonera, en Santiago Tenango, Etla.

Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

¡Como de película! Ocho joyas históricas son robadas del Museo del Louvre en París (14:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. En un golpe que sorprendió a visitantes y autoridades, un grupo de ladrones se llevó ocho...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: