Asesinan a ex comisariado de Santiago Tenango, Fiscalía detiene a presunto responsable (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó la detención de una persona del sexo masculino, por su probable responsabilidad en el caso de una persona que perdió la vida en hechos ocurridos en Santiago Tenango, de los cuales las investigaciones iniciales revelan que está desvinculado a cualquier proceso electoral de la comunidad.

La FGEO tomó conocimiento a través de la Vicefiscalía General de Control Regional que, derivado de los actos de investigación realizados en el lugar, establecieron las primeras líneas de investigación que permitieron establecer las primeras directrices sobre cómo sucedieron los hechos.

La víctima fue identificada como J. V.L., quién fue localizado sin vida a un costado de la Carretera Federal 190, antes de llegar a la Carbonera, en Santiago Tenango, Etla.

