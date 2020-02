¿De qué mueren los mexicanos? (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. En años recientes y de manera paulatina, se ha dado un cambio significativo en las principales causas de muerte de los mexicanos, disminuyendo la brecha que anteriormente existía y que “contribuía a la simplificación de un discurso que aseguraba que en las entidades con mayores recursos, ciertas causas de muerte eran menos que en las entidades con menores recursos, especialmente las ligadas a enfermedades que podían atenderse con tratamientos”, asegura Rosario Cárdenas, Investigadora y Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Consejera del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Un estudio realizado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que recopila información hasta finales de 2017, reportó que de un total de 703 mil 47 defunciones registradas, 56.1 por ciento fueron de hombres, mientras que 43.8 por ciento correspondió a mujeres.

Destaca que, del total de las muertes, 88.6 por ciento se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud. Por el contrario, las muertes que dependieron directamente de accidentes, homicidios y suicidios representaron 11.4 por ciento. De acuerdo con Rosario Cárdenas, esta situación se debe, en buena medida, al funcionamiento de los servicios de salud.

“Cada vez es más notorio que las causas de muerte dependen en mayor medida de aspectos relacionados con la salud, pero que son inherentes a la longevidad que hemos alcanzado como sociedad; ha sido posible llegar e incrementar en ocasiones los 80 años de edad, algo que, sin duda, supera las expectativas de vida que anteriormente se tenían, pero que representa nuevos problemas de salud.”

La especialista refiere que, a pesar de las limitaciones en las prestaciones de servicios de salud y de otros factores que no permiten una cobertura total del sector público, como la educación, la cercanía de las clínicas y la alimentación, entre otros factores importantes, “los servicios de salud pública han marcado una diferencia para que, hoy día, podamos decir que la esperanza de vida en México oscila alrededor de los 80 años, con un promedio de seis años más para las mujeres. Pero en algún punto, la longevidad de las personas contribuye a que las causas de muerte relacionadas con fallas del organismo y con la edad sean mayores que en años anteriores, cuando las defunciones por enfermedades prevenibles o curables era elevadas.”

Las tres principales causas de muerte en México, incluyendo a hombres y mujeres, están relacionadas con las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Asimismo, una causal de muerte que se mantiene dentro de las 10 primeras en el país son los homicidios, que se ubican como la séptima causa de muerte en la población en general.

En 2017, el Inegi registró que de las 703 mil 47 defunciones reportadas, 622 mil 647 muertes se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, es decir, 88.6 por ciento del total, mientras que 80 mil 400 (11.4 por ciento) correspondieron a causas externas; 36 mil 215 a accidentes; 32 mil 79 a homicidios y 6,559 a suicidios.

En cuanto a las tres principales causas de muerte que no se relacionan con enfermedades o problemas de salud (accidentes, homicidios y suicidios), se observa una mayor proporción en hombres, representando 75.6 por ciento de los accidentes, 88.9 por ciento de los homicidios y el 81.2 por ciento de los suicidios.

Los homicidios, en el caso de los hombres, representan la cuarta causa de muerte, mientras que en el caso de las mujeres no se encuentran dentro de las primeras 10 causas. Cabe destacar que el estudio toma en cuenta causales de muerte que afecten a ambos géneros, por lo que los feminicidios no entran en el estudio al ser un crimen tipificado en el que existe una muerte violenta de mujeres por razón de género. En 2017, según el informe México Feminicida, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se cometieron 12 mil 811 casos de muertes de mujeres con presunción de homicidio, los cuales no se encuentran esclarecidos.

DINÁMICA DE LA MORTALIDAD

Edgar Vielma, Director General de Estadística Sociodemográfica del Inegi, asegura que las causas de muerte entre hombres y mujeres varían desde temprana edad, siendo los hombres quienes desde los 14 años tienen una tasa de mortalidad superior a la de las mujeres. “En un rango de los 14 a los 24 años, las muertes en varones alcanzan las 18 mil, mientras que en ese mismo rango de edad las mujeres apenas superan las 5 mil muertes.”

Asimismo, apunta que en el rango de 25 a 34 años, la diferencia se mantiene “con 7 mil defunciones de mujeres y 25 mil de hombres; en cuanto a los 35 y 44 años la brecha se cierra, es decir, que el rango de mayor muerte en los varones inicia en la adolescencia y hasta casi los 40 años, edad en la que se comienza a equilibrar la tasa de mortalidad y se empieza a relacionar con enfermedades más que con violencia y accidentes”.

El especialista comenta que cuando se superan los 60 años, quienes mueren más son las mujeres, porque estadísticamente son quienes en su mayoría llegaron a una edad más longeva; en tanto que los hombres, en su mayoría, comienzan a morir a edades tempranas. “Sin embargo para quienes alcanzan esos rangos de edad, las causas de muerte cambian drásticamente y están ligadas de forma directa a enfermedades.”

Edgar Vielma asegura que son diversos los factores, pero que se puede observar en la población mexicana que se experimenta un fenómeno de envejecimiento acelerado superior al de países como Canadá y Japón.

