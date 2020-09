De los lugares: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. No se miden los morenistas. Resulta que ayer en la noche, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que recibió un total de 105 candidaturas a cargos en el partido Morena, 51 a la presidencia y 54 a la secretaría general.

Entre los aspirantes a la presidencia de ese partido se encuentran Gibrán Ramírez, Porfirio Múñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado.

Por su parte, entre los candidatos a la secretaría general se encuentran Antonio Attolini, Citlalli Hernández, Javier Hidalgo y Flavio Sosa.

Todos menos Porfirio, personas de calidad moral.

***

El gobernador Alejandro Murat dio su brazo a torcer y finalmente promulgo la ley antichatarra promovida por su partido Morena, porque priista ya no es. Resulta que la culpa de la obesidad, según la esbelta diputada Magaly López Domínguez es la venta de alimentos chatarra en las tienditas y no a la mala alimentación desde los hogares. Así, la familia real castiga a los niños oaxaqueños quienes a partir de ayer tienen prohibido ejercer su libre decisión porque el soberbio subsecretario Hugo López Gatell así lo quiere y promovió. Hay más de fondo, las grandes empresas que hoy son castigadas por la pandilla del ganso, no lo apoyaron durante su campaña y hoy como es un resentido, la toma en contra de estas compañías.

***

La Secretaría de Finanzas de Oaxaca propuso para 2021 un presupuesto austero, sin nuevos impuestos y con medidas para impulsar la hacienda municipal.

De acuerdo con la SHCP, durante el periodo enero-julio 2020 los ingresos del sector público del país presentaron una caída de 4.7% real en términos anuales, retrocediendo a niveles de 2015. Lo anterior ocasionó un deterioro en el balance público. Conforme al Informe de Finanzas Públicas al segundo trimestre de 2020, la SHCP estima que las Participaciones presenten una caída de 138 mil mdp (-14%), considerando una caída del PIB de 7.4%, sin embargo si se toma en cuenta el pronóstico de decrecimiento para el país del Fondo Monetario Internacional, ésta caída podría llegar a ser de 155 mil mdp, lo cual resulta de una caída total de los ingresos federales de 2% del PIB, es decir, a la federación le faltaría cerca de 451 mil mdp para financiar el PEF 2020.

La caída proyectada por la SHCP en Participaciones para 2020, estima que Oaxaca recibiría entre 3,900 y 4,400 mdp menos de lo aprobado en el PEF 2020, dependiendo de la profundidad de la caída del PIB este año. Para tratar de amortiguar la caída en participaciones, en el mes de julio con el apoyo de todas las entidades del país la SHCP potenció el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) con lo que se estima que el Estado de Oaxaca podría recibir recursos para compensar la caída en participaciones cercanos a los 3,200 mdp. Es decir, no se logrará compensar al 100 por ciento la pérdida de ingresos federales participables este año, esta situación se vuelve aún más relevante si se considera que al cierre del mes de agosto los ingresos locales han disminuido en 4.5% respecto al mismo periodo del año pasado, es decir 1000 mdp menos que en 2019.

Para el ejercicio fiscal 2021 el reto será mayor, porque la federación ya no contará con la misma capacidad presupuestal en el FEIEF, lo cual implicará que no podrá compensar a las entidades federativas en su pérdida de participaciones.

La Secretaría de Finanzas no prevé impulsar el crecimiento de los impuestos ni formular alguno nuevo, además el Gasto Operativo se mantendrá en términos sustancialmente similares a los presentados en el Presupuesto de Egresos 2020, sin incrementos, y en su caso, con ajustes.

Dado que el FEIEF federal no será suficiente para compensar la caída en las Participaciones, la Secretaría de Finanzas creará el Fondo de Estabilización de Ingresos Estatales (FEIEO), con el cual Oaxaca se convertirá en el primer estado del país en constituir un fondo propio de estabilización de ingresos locales.

En 2019, Oaxaca fue la entidad con menor recaudación por impuesto predial a nivel nacional con 81 pesos de recaudo por habitante, lo cual significa que tiene una recaudación predial per cápita cuatro veces por debajo al promedio nacional y dos veces por debajo al promedio de los estados del sur del país.

Asimismo, es la entidad con menor recaudación per cápita por cobro de derechos de agua a nivel nacional con 58 pesos por habitante, esto es una recaudación casi diez veces por debajo al promedio nacional y cuatro veces menor al promedio de los estados del sur del país.

Se calcula que el estado está dejando de percibir cerca de 370 mdp por el doble efecto anualmente.

Compartir