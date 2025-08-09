Se mantendrá tiempo estable en la mayor parte de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrá tiempo estable en la mayor parte de Oaxaca, condiciones menos húmedas con cielos despejados por la mañana a medio nublado por la tarde con lluvias y tormentas aisladas.

Lo anterior, con mayor énfasis en zonas serranas, donde se tendrán tormentas eléctricas localmente fuertes y rachas de viento al paso de la lluvia.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera neblina al amanecer en picos altos de la sierra mazateca, Sierra Sur y Sierra de Juárez. Las temperaturas máximas seguirán en aumento generalizado y las mañanas serán ligeramente frescas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 24 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

