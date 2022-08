De complicidades: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. Pues salió de la cárcel el compadre y cómplice de Gabino Cué, el cuestionado ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, quien permaneció 5 años encerrado por los delitos de abuso de autoridad.

Ayer en la noche, el ex funcionario abandonó el penal de Tanivet luego de que un juez de control le concedió llevar su proceso penal en libertad.

Su abogado Sergio Aguilar Ruiz realizó los últimos trámites en la dirección del reclusorio varonil de Tanivet, Tlacolula, donde el subsecretario de Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García le entregó su boleta de libertad.

Solo para recordar el paso del flamante médico, durante su gestión en Salud, 14 mujeres dieron a luz en plena vía pública.

No se le juzgó por el tráfico de medicamentos, ni por la subrogación de recursos destinados a su clínica El Carmen.

Tenorio, dilapidó dinero a manos llenas, cabe recordar la suntuosa boda que se organizó el Huatulco el 5 de mayo del 2012, o los autos y motos que presumía.

Secretarios de Salud corruptos ha desfilado a lo largo de varios sexenios y no ha pasado nada. A final de su mandato, Murat libera al preso a escasos meses de que termine su gestión.

***

Resulta que no va a pasar nada con el plagio de Ivette Morán de Murat. El gobierno federal en voz de la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro ya le dio carpetazo al asunto, y dijo que su dependencia no ha intervenido “porque los artesanos que protestan no lo han solicitado”.

Sobre este caso, la amiga de Ivette, no externó su postura, como ha hecho en ocasiones anteriores y en rueda de prensa en Los Pinos aseguró que “La Secretaría de Cultura está abierta para acompañar a las comunidades que así lo deseen. Es importante recibir una comunicación por parte de las comunidades para actuar en algún sentido y propiciar el diálogo”.

Y para cerrar con broche de oro comentó que espera la comunicación con los artesanos, “sin caer en un escándalo necesariamente mediático”.

Cuando se le preguntó si la dependencia que preside ya se había acercado a las comunidades que se manifestaron para hacerles saber que existe ese canal de mediación, Frausto dijo “está la unidad de culturas populares en la región y seguramente ya van a tener un diálogo ahí”.

De risa.

