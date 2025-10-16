Detienen a segundo implicado en el asesinato de David Cohen (18:31 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, anunció la detención de Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen. De acuerdo con el funcionario de seguridad capitalino, el sospechoso está identificado como uno de los presuntos responsables del asesinato del litigante en Ciudad Judicial.

“Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan “N”. Identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx. Esta detención es resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros C2″, publicó Pablo Vázquez en su cuenta de X.

Recordemos que el pasado 13 de octubre, David Cohen resultó víctima de un ataque directo cuando se encontraba en la zona de Ciudad Judicial, esto en la colonia Doctores. En primera instancia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Héctor “N”, un joven de 18 años de edad.

Esto luego de presuntamente abrir fuego en contra del exrepresentante legal del expresidente de Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez. Su detención se dio luego de que trató de escapar en motocicleta y en donde también se le aseguró un arma de fuego.

Finalmente, luego de que paramédicos lo trasladaron a un Hospital Privado para la atención de sus heridas, el abogado murió la mañana del pasado 14 de octubre. La confirmación vino por parte de la Fiscalía de la CDMX luego de una serie de confusiones sobre el estado de salud de David Cohen.

Finalmente, Pablo Vázquez informó que Donovan “N” terminó puesto a disposición de la Fiscalía Capitalina. Además de reiterar que las investigaciones por este caso van a continuar para que no haya impunidad.