Maestros de la S-22 bloquean crucero de Fonapas, ADO y Nezahualcóyotl (11:40 h)

2026/02/03  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. Como parte de sus acciones maestros de Educación Física y Secundarias Generales de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean cruceros de la capital oaxaqueña.

Los mentores quienes desde temprana hora se instalaron esta mañana en plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno impiden la circulación sobre la calzada Niños Héroes de Chapultepec.

Con camiones del transporte urbano que previamente secuestraron los maestros mantienen bloqueadas los cruceros de fonapas, nezahualcóyotl y ADO.

Los inconformes exigen el pago de salarios que presuntamente ya les debían haber  cubierto, sin embargo, el IEEPO manifestó que sus exigencias ya están encausadas y solo en espera de que la federación libere los recursos mismos que se darán en la próxima quincena.

