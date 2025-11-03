Con restauración y conservación de 227 espacios culturales, Salomón Jara fortalece la identidad de las comunidades oaxaqueñas (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña da resultados tangibles en el patrimonio cultural de la entidad. De 2023 a 2025 ha restaurado y conservado 227 obras a través de una inversión de 799 millones 682 mil 468 pesos; entre las que destaca la atención al Museo de Arte Prehispánico de México “Rufino Tamayo”.

Durante la reapertura de este espacio, el Gobernador Salomón Jara Cruz expuso que, desde hace más de 50 años, este recinto no se había intervenido, lo cual demuestra la irresponsabilidad de administraciones anteriores.

“Cuando llegamos, este museo estaba abandonado, intervenimos en él y cuidamos de este patrimonio cultural, pero sobre todo del legado que Rufino Tamayo dejó a Oaxaca, México y el mundo; por eso decimos que estamos haciendo lo que nunca antes se había hecho”, destacó en la conferencia de prensa.

Así como este espacio, se han rescatado edificios históricos, religiosos, civiles y culturales en las regiones: Sierra de Juárez, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, Valles Centrales, Costa, Mixteca y Sierra de Flores Magón; que fortalece la identidad de las comunidades y mantiene viva su historia.

En 2023, se atendieron 195 espacios, de los cuales, 193 se ejecutaron a través del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) con una inversión de más de 590 millones de pesos, entre los que destacan las reconstrucciones: del Panteón General San Miguel, así como el templo y convento de la Merced en la capital del estado.

Además del ala norte del Palacio Municipal de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, y los templos de: San Miguel Arcángel, en la región Istmo de Tehuantepec; San Pedro Mártir, en la Sierra Sur; y la Señora de la Merced, en la Costa.

Mientras que, en 2024 se consolidaron proyectos de gran relevancia: la reconstrucción de cuatro monumentos religiosos, tres palacios municipales, la continuidad del programa Oaxaca Camina y la intervención de la Plaza de la Constitución y el Paseo Juárez El Llano, ambos en la capital de Oaxaca.

Este año se ejecutan 22 acciones con un presupuesto de 117 millones 485 mil 952 pesos distribuidos en: nueve espacios culturales, nueve proyectos del PNR en convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tres proyectos estratégicos y la atención a un municipio.

La directora general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Sildia Mecott Gómez explicó que, el Museo de Arte Prehispánico de México Rufino Tamayo, emblemático por su arquitectura virreinal del siglo XVIII, reabre sus puertas tras una intervención de 6 millones 136 mil pesos que constó de: trabajos de restauración en la fachada principal, impermeabilización, mantenimiento integral de instalaciones eléctricas.

Asimismo, carpintería, pintura, restauración del patio central, bodegas, pisos, sistemas contra incendios y ductos para extracción de aire.

“Estos resultados no serían posibles sin el impulso y decisión del Gobernador del Estado, quien ha hecho del patrimonio cultural una prioridad; gracias a su visión, Oaxaca no solo conserva su historia, la renueva, comparte y convierte en motor de desarrollo y orgullo comunitario”, expresó.

