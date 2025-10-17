Doctora que golpeó a derechohabiente del IMSS en Playa del Carmen es atendida de emergencia alcoholizada (18:30 h)

Playa del Carmen, 16 de octubre. Cuerpos de emergencias se movilizaron esta tarde al fraccionamiento las brisas sobre la calle 40 con Flamingos en Playa del Carmen tras el reporte de una mujer desmayada y tirada en unos departamentos misma que resultó ser la médico que aparece en videos agrediendo a derechohabientes del IMSS.

Al lugar llegaron elementos de la policía turística y del grupo especializado GEAVIG adscritos a la SSC Playa del Carmen y paramédicos de protección civil, quienes se entrevistaron con la administración del lugar y le indicó que efectivamente se encontraba una mujer muy mal y tirada

Fue así que los paramédicos la valoraron, pero no tenía nada de lesiones y malestar, según bajo la experiencia de los paramédicos la ciudadana se encontraba más bien en estado inconveniente y muy lejos de sus cinco sentidos

Al entrevistarse con la afectada empezó a rezar y no quiso que la siguieran interviniendo, inclusive corrió a los paramédicos con palabras altisonante, fueron los elementos mujeres de la policía del GEAVIG que continuaron dándole el seguimiento correspondiente a la dama y la autoridad se encargara de darle la asistencia, acompañamiento y será certificada médicamente para ver que se metió esta mujer, que por el día de hoy movilizó todo un grupo de autoridades

Se desconoce cuál fue el motivo que la orilló a pasar este desagradable momento, pero afortunadamente lograron reportarla a tiempo antes que le sucediera algo.

