Cumplir es Ahorrar sigue en febrero: descuentos para apoyar la economía de las vecinas y vecinos (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez mantiene vigentes durante el mes de febrero los descuentos fiscales del programa Cumplir es Ahorrar 2026, una estrategia orientada a respaldar la economía de las vecinas y vecinos y a fortalecer una cultura de cumplimiento responsable de las contribuciones municipales.

Durante febrero, las personas contribuyentes pueden acceder a un descuento del 10 por ciento en el pago del impuesto predial, así como a un 8 por ciento de descuento en los conceptos de comercio y aseo público. En el caso de panteones, el estímulo fiscal vigente para este mes es del 6 por ciento, lo que convierte a febrero en el periodo con los mayores incentivos contemplados dentro del programa.

El gobierno municipal informó que los pagos pueden realizarse en las distintas cajas recaudadoras habilitadas en el municipio, con horarios diferenciados de acuerdo con cada sede, incluyendo el Palacio Municipal, áreas de Desarrollo Urbano, la Central de Abasto, agencias municipales y módulos de atención empresarial.

De manera adicional, las personas contribuyentes cuentan con la opción de realizar su pago en línea a través del portal oficial del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, donde es posible obtener la línea de captura correspondiente y efectuar el pago en establecimientos autorizados, facilitando el cumplimiento de estas obligaciones sin necesidad de acudir de forma presencial.

Con el programa Cumplir es Ahorrar, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso con una administración cercana, ordenada y responsable, promoviendo que el cumplimiento fiscal se traduzca en beneficios directos para las familias y en mejores servicios para la ciudad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir