Mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Calendario y dónde ver en vivo su participación (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero.La bandera tricolor vuelve a ondear en la máxima justa invernal. La delegación mexicana inicia su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con una representación en tres disciplinas.

Bajo la coordinación del Comité Olímpico Mexicano (COM), los atletas nacionales se enfrentarán a las potencias mundiales en esquí alpino, patinaje artístico y esquí de fondo. Los cinco representantes tricolores buscan superar sus mejores marcas en una edición en la que la experiencia y la juventud se fusionan para poner el nombre del país en alto.

La esquiadora Sarah Schleper y el patinador artístico Donovan Carrillo serán los abanderados mexicanos en la ceremonia de inauguración de Milano-Cortina 2026. Cortesía Conade

El regreso de los abanderados y nuevas caras

El gran referente de la delegación es Donovan Carrillo, quien llega a su segunda cita olímpica tras una marca histórica en el campeonato Cuatro Continentes. Junto a él, la experimentada Sarah Schleper hará historia al participar en sus séptimos Juegos Olímpicos, consolidándose como la líder más relevante del esquí alpino mexicano.

A ellos se suman los debuts de Lasse Gaxiola en la montaña, además de Regina Martínez y Allan Corona en el esquí de fondo, quienes han logrado su clasificación tras rigurosas pruebas en el circuito europeo para representar el nuevo talento invernal del país.

Horarios y canales para ver a los mexicanos en Milano-Cortina

Debido a la diferencia horaria con Italia, las competencias se realizarán mayoritariamente durante la madrugada y mañana de México. Aquí los horarios clave:

10 de febrero (11:30): Donovan Carrillo – Patinaje individual (Programa corto).

12 de febrero (06:00): Regina Martínez – Esquí de fondo (10 km libre).

13 de febrero (04:45): Allan Corona – Esquí de fondo (10 km libre).

13 de febrero (12:00): Donovan Carrillo – Patinaje individual (Programa libre).

15 de febrero (03:00): Sarah Schleper – Esquí alpino (Eslalon gigante).

16 de febrero (03:00): Lasse Gaxiola – Esquí alpino (Eslalon masculino).

Canal de TV (México): Claro Sports.

Streaming online: YouTube (Claro Sports) / ViX Premium.

La preparación hacia el sueño olímpico

El camino para figuras como Donovan Carrillo y Sarah Schleper ha implicado trasladar su base de entrenamiento a sedes internacionales para contar con las condiciones óptimas de nieve y hielo.Los atletas mexicanos han perfeccionado sus rutinas y pulido sus técnicas en las pruebas de esquí para competir al más alto nivel en el Mediolanum Forum y las pistas de Cortina d’Ampezzo, donde se espera que la garra de los representantes tricolores vuelva a captar la atención de los jueces y del público internacional.

