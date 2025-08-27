Culpan de abuso de autoridad a regidor de Huajuapan; piden su salida de Comisión de Mercados (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 27 de agosto. Con el bloqueo por taxis de la calle Valerio Trujano y un mitin en la plaza de la Libertad de Expresión, integrantes del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), Junta General de los Pueblos de los Derechos de la Mixteca, Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos, y Temporales “26 de septiembre” y otras organizaciones, denunciaron que el regidor de Desarrollo Económico, Luis Guadalupe Morales Hernández, amenazó al comerciante Rafael Méndez Bazán.

El dirigente estatal del FNIC, Israel Ramírez Martínez, recordó que el 17 de mayo el regidor Luis Guadalupe Morales ingresó a la zona techada del tianguis de la colonia Aviación, en donde se realizaba la medición de unos espacios, pero al pedir que se retirara respondió que al ser concejal podía hacer lo que quisiera.

Agregó que después platicaron con el regidor de Desarrollo Económico, acordando que se iba superar lo ocurrido, además de que se tenía que mantener el respeto de ambas partes.

“El día sábado 23 hubo una reunión donde estuvo el síndico procurador y otros regidores, donde se está tratando un tema de una señora que está tratando de invadir un espacio, de un compañero. El detalle fue que ahí delante de todos señaló nuevamente al compañero Rafael y textualmente le dijo “Tengo una cuenta pendiente contigo, y no se me ha olvidado, y que se atuviera a las consecuencias “; fue lo qué manera verbal le dijo al compañero”, abundó.

Sostuvo que la actitud y palabras del regidor no ayuda en nada para tener gobernabilidad, aunado a que debe de ser tolerante con las personas.

Ramírez Martínez refirió que el comerciante Rafael Méndez Bazán, con el respaldo del FNIC, comerciantes 26 de septiembre y demás organizaciones, presentaría su denuncia correspondiente en la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca.

“Simplemente estamos haciendo una denuncia pública, vamos hacer la denuncia penal, por su puesto en la Fiscalía, para que de cierta manera del compañero se queden protegidos sus derechos, sobre todo a la vida e integridad física. Por eso se la va pedir al ayuntamiento y presidente, que lo separe de la comisión a la que pertenece Mercados, creo; debido a que no es sano la confrontación, que de manera personal está ejerciendo contra un compañero”, recalcó.

El líder del FNIC expresó que emplazan a los regidores y presidente municipal, para que el concejal de Desarrollo Económico, Luis Guadalupe Morales Hernández, sea removido de la Comisión de Mercados.

Dijo que como comerciantes y taxistas, piden una reunión con el presidente municipal de Huajuapan, Luis de León Martínez Sánchez, para aclarar que no tiene nada en contra del regidor, pero no permitirán que siga ofendiendo, amenazando y amedrentando.

