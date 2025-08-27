Marchan burócratas a Ciudad Administrativa (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Tras el anuncio del gobernador Salomón Jara Cruz de regresar las plazas a los empleados que fueron afectados por el decreto 24 con el cual les quitaron sus bases, este día, los trabajadores marchan hacia Ciudad Administrativa para llevar a cabo los trámites para su reinstalación.

Con pancartas y lonas los empleados despedidos señalaron las acciones del Consejero Jurídico Geovany Vásquez Sagrero como una pifia que dejó en ridículo al gobernador ya que los derechos laborales no son negociables.

Convocaron a una concentración sobre la carretera federal 190 para partir en marcha hacia Ciudad Administrativa donde iniciarán los trámites para su reincorporación a sus labores.

El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña anunció que será a través de la Secretaría de Administración, a partir de este miércoles 27 de agosto que se estarán llevando a cabo los trámites para su reincorporación a sus áreas de trabajo cuyas plazas fueron objeto de revisión en diciembre de 2024.

Mediante un comunicado, indicó que toda vez que se avanzó en el esclarecimiento de cada caso, se garantizará que las personas servidoras públicas recuperen su espacio laboral con pleno respeto a su antigüedad, categoría y prestaciones.

Cada trabajadora y trabajador será atendido en la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca (JAESPO) a las 16:00 horas, priorizando a las mujeres por orden alfabético de la A a la Z; posteriormente se atenderán a los hombres bajo el mismo criterio.

Los trámites se realizan únicamente de manera personal, por lo que es indispensable presentar: identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía), además de categoría, nivel, Número Único de Plaza, recategorización y adscripción.

La JAESPO está ubicada en Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, carretera Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, edificio 4 nivel 1.

La Secretaría de Administración hace un llamado a no dejarse engañar, ya que los trámites de reinstalación se realizan exclusivamente a través del personal autorizado del Gobierno del Estado.