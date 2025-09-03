Hombre dispara a niño que tocó el timbre de su casa en broma (20:00 h)

Estados Unidos, 2 de septiembre. Autoridades lograron identificar al hombre que disparó al niño y que luego murió, tras hacer el reto del timbre de su casa y salir corriendo, llamado ding-dong, en Houston, Texas.

El presunto responsable fue identificado como Leon Gonzalo Jr., de 42 años.

Julián Guzmán, de 11 años, murió tras recibir un disparo cuando él y un grupo de amigos participaron en el reto conocido como ding-dong ditch, que consiste en tocar el timbre de una casa y salir corriendo, según ABC.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:55 de la noche del sábado, según informó el Departamento de Policía de Houston.

El menor fue trasladado a un hospital, donde falleció el domingo por la tarde.

El sospechoso y la investigación

El hombre fue arrestado el martes por la mañana y trasladado a la cárcel del condado de Harris, donde enfrenta un cargo de asesinato, de acuerdo con los registros judiciales.

Las autoridades señalaron que, inicialmente, Gonzalo fue detenido tras el incidente, pero quedó en libertad luego de ser interrogado.

Posteriormente, cuando se confirmó la muerte de Guzmán, fue arrestado nuevamente.

Declaraciones de la policía

El sargento Michael Cass, del Departamento de Policía de Houston, detalló que la víctima vivía a una cuadra de la casa donde ocurrió la broma.

Según testigos, el niño y al menos dos amigos habían estado golpeando y pateando puertas del vecindario.

“Nuestro testigo dice que el sospechoso salió por la puerta, corrió a la calle y estaba disparando hacia la calle”, explicó Cass. Añadió que el menor recibió un disparo en la espalda y logró correr aproximadamente una cuadra antes de desplomarse.

Sobre el posible alegato de defensa propia, Cass fue contundente: “En mi opinión, no parece ningún tipo de defensa propia”.

Durante un cateo a la casa del sospechoso, la policía informó que se encontró una cantidad significativa de armas.

Una tendencia peligrosa en redes sociales

El caso de Houston no es aislado. En distintos estados de EEUU, esta tendencia ha generado situaciones violentas.

En julio, un hombre de 58 años en Frisco, Texas, fue arrestado por presuntamente disparar contra un vehículo que huía tras un incidente de ding-dong ditch. El auto presentaba tres impactos de bala.

Debate sobre responsabilidad

El tiroteo ha reavivado el debate sobre los límites entre bromas virales y reacciones violentas.

Mientras las autoridades investigan a Gonzalo, el caso refleja los riesgos de convertir viejas bromas en retos virales que, en un contexto de armas accesibles, pueden terminar en tragedias irreparables.

