La casa de Rihanna en Beverly Hills fue blanco de disparos (22:14 h)

Estados Unidos, 8 marzo. La casa de la cantante Rihanna, en Beverly Hills, California, fue blanco de disparos, según informó la policía este domingo.

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron a denuncias de disparos a las 13:15 hora local (21:15 GMT). Una mujer sospechosa fue localizada y detenida.

Un agente de policía declaró a la cadena CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos, que la casa atacada pertenecía a la estrella del pop y que se encontraron casquillos de rifle de asalto en el lugar de los hechos.

Nadie resultó herido en el incidente. Rihanna se encontraba en la mansión en ese momento, según informó una fuente policial al diario Los Angeles Times.

La policía afirma que la sospechosa, una mujer de unos 30 años, se detuvo en un automóvil frente a la vivienda y disparó siete veces antes de huir a toda velocidad.

Su vehículo fue localizado a unos 12 km de la casa de la cantante por la policía, que la puso bajo arresto. Aún no se ha revelado su identidad.

El pasado septiembre, Rihanna dio a luz a su tercera hija, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

La pareja, que también tiene dos hijos, Riot y RZA, anunció el último embarazo de la cantante en la Gala del Met del año pasado.

