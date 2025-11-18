¿Cuándo inician las vacaciones de invierno para estudiantes? (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. Las vacaciones de invierno para estudiantes de educación básica contarán con mayor duración este año, pues los estudiantes podrán gozar de al menos tres semanas de descanso antes de regresar a sus actividades en las aulas en 2026.

Aquí te compartimos toda la información sobre cuándo inician, cuántos días durarán, la fecha de regreso a clases y otros días clave dentro del calendario escolar 2025-2026 para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno para estudiantes?

Para fortuna de los estudiantes en México, las vacaciones de invierno se encuentran muy cerca, teniendo como último día de clases del 2025 el próximo 19 de diciembre, con lo cual dará inicio ese fin de semana a su descanso de fin de año. Será a partir del próximo lunes 22 de diciembre que los jóvenes de preescolar, primaria y secundaria no deberán asistir a clases, para comenzar a gozar del descanso de Navidad, Año Nuevo e incluso el Día de Reyes Magos.

Este año, los estudiantes contarán con una ligera extensión de su descanso a comparación de años anteriores, por lo que deberán conocer a detalle cuánto durarán sus vacaciones para planificar sus viajes, visitas o actividades que deseen realizar durante el cierre de año y los primeros días del 2026.

¿Cuánto durarán las vacaciones diciembre 2025 según la SEP?

La salida de vacaciones de los niños se hace oficial a partir del viernes 19 de diciembre, el cual será su último día de clases del 2025 y teniendo que regresar hasta el próximo año para continuar con sus estudios. A partir de dicha fecha, los jóvenes contarán con 23 días continuos de descanso, a comparación de los 21 días que tuvieron el año pasado, dando así un par de días seguidos más de goce antes de su retorno a las aulas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir