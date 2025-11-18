Por falta de luz en su fraccionamiento bloquean carretera en Tehuantepec (19:10 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 17 de noviembre. La falta de energía eléctrica en sus viviendas, orilló a familias del fraccionamiento Guiengola de Tehuantepec a bloquear la carretera Transistmica tramo Salina Cruz – Tehuantepec a la altura de su fraccionamiento.

Los colonos colocaron ramas de árboles, troncos y piedras sobre la carretera para impedir el paso de automovilistas.

Con esto busca a que las autoridades presionen a la Comisión Federal de Electricidad CFE a que envíe una cuadrilla y atienda la falla para poder restablecerles el servicio.

Cabe mencionar que este tipo de bloqueos se ha vuelto común en esta zona del Istmo, ante los constantes apagones y las fallas en el servicio de la CFE. Aunado a que la dependencia federal ha sido deficiente ante las constantes demandas.

