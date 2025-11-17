Cayó avioneta en Michoacán; 5 lesionados (17:50 h)

Michoacán, 17 de noviembre. Autoridades locales reportaron el desplome de una avioneta en un predio de la localidad de Villa Mendoza, en el municipio de Purépero, Michoacán.

La aeronave, con cinco pasajeros, salió de Guadalajara, Jalisco, con destino a Puebla, Puebla.

Todavía se desconoce el estado de las víctimas, aunque la Secretaría de Gobierno en la entidad, confirmó que los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital.

