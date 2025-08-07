“Cuando colapsa la salud, colapsamos todos”: Heliodoro Díaz se pronuncia por la crisis en el Hospital Civil (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Ante la sobrecapacidad que sufre hoy el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” de Oaxaca, el delegado del CEN del PRI en el estado, Heliodoro Díaz Escárraga, emitió un posicionamiento en el que expresó su preocupación y su respaldo a las y los ciudadanos que han alzado la voz frente a las graves deficiencias del sistema de salud pública.

Díaz Escárraga, quien cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, enfatizó que el abandono del sector salud en Oaxaca ha alcanzado niveles inaceptables, poniendo en riesgo la vida y la dignidad de miles de personas.

“Las imágenes y testimonios que hoy vemos no son parte de una campaña, son la realidad cruda y dolorosa de cientos de oaxaqueños que ya no encuentran atención, medicinas ni respuesta. Nos están dejando solos, sin salud, sin protección, sin esperanza. Y eso no lo podemos normalizar”, sostuvo.

El Delegado del PRI remarcó que su postura es congruente con la del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y con las y los legisladores del tricolor en el Congreso de la Unión, quienes han advertido sobre el deterioro institucional en sectores clave como salud, educación y seguridad.

Díaz dejó claro que esta crisis es consecuencia de las fallas sistemáticas de gobiernos morenistas, que prometieron transformar el sistema de salud y han entregado abandono, improvisación y mentira.

En su mensaje, se sumó respetuosamente además al llamado ciudadano para participar en la marcha convocada para este sábado 9 de agosto, la cual consideró una expresión legítima de la sociedad civil, y que estos reclamos sociales deben mantenerse al margen de intereses partidistas.

“El PRI no será espectador pasivo del sufrimiento de nuestra gente. No podemos ni debemos callar cuando un hospital se cae a pedazos y la gente muere esperando ser atendida. Nos duele como ciudadanos, como oaxaqueños y como seres humanos. Hoy no se trata de política, se trata de humanidad”, concluyó.

