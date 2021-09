¿Cuáles son los días feriados y puentes que restan este año? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Ya empezó septiembre y oficialmente comienza la cuenta regresiva para que termine el año. Le quedan cuatro meses al 2021 y con ellos aún faltan algunos días feriados y ‘puentes’, los cuales servirán para que los trabajadores y estudiantes mexicanos se den un pequeño respiro y aprovechen el tiempo en familia.

Si bien nuestro país sigue en alerta por la pandemia de Covid-19, poco a poco los estados han ido reabriendo sus diferentes sitios históricos y turísticos para que sean visitados no sólo por connacionales, sino también por extranjeros, por lo que los días feriados son una excelente oportunidad para que se reactive la economía en las entidades.

Es importante recordar además que en México no todos los feriados son oficiales, hay otros días de descanso que se otorgan por consenso debido a tradiciones. En el caso de los que sí están contemplados por la ley, hay de diferentes tipos, unos no tienen actividades en la fecha exacta de la conmemoración pero otros se recorren al lunes más cercano para así disfrutar de un fin de semana largo, a estos descansos los conocemos comunmente como ‘puentes’.

En el caso de los trabajadores que no puedan descansar los festivos oficiales, es importante que sepan que el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla que estos días deben ser pagados al doble por sus empresas independientemente del sueldo que perciben. En tanto, será decisión de los patrones si otorgan los días de descanso no oficiales a sus empleados. Si los jefes no cumplen con lo estipulado en la ley, los trabajadores pueden pedir asesoría gratuita en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Toma nota de los festivos y ‘puentes’ que vienen

Estos son los días feriados (obligatorios y no oficiales), así como los fines de semana largos que habrá en los próximos cuatro meses:

Jueves 16 de septiembre / Aniversario de la Independencia de México / Oficial

/ Aniversario de la Independencia de México / Oficial Martes 12 de octubre / Día de la Raza o de la Hispanidad / No oficial

Lunes 1 y martes 2 de noviembre / Día de Muertos / No oficial

Lunes 15 de noviembre / Aniversario de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) / ‘Puente’ oficial

/ Aniversario de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) / ‘Puente’ oficial Domingo 12 de diciembre / Día de la Virgen de Guadalupe / No oficial

Sábado 25 de diciembre / Navidad / Oficial (en algunos empleos suelen dar el 24, pero no es obligatorio)

/ Navidad / Oficial (en algunos empleos suelen dar el 24, pero no es obligatorio) Viernes 31 de diciembre / Fin de año / No oficial

