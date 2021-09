Sinfra no cuenta con estudio de impacto ambiental para realizar obra de ampliación de Símbolos Patrios: Ambientalistas y vecinos (13:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Vecinos y ambientalistas, lograron que un juez de distrito otorgara un amparo provisional para detener por dos semanas las obras de ampliación a ocho carriles de la avenida Símbolos Patrios.

Encabezados por el pintor Markoa Vázquez, declararon, en conferencia de prensa, que van a presentar un informe en donde den a conocer el ecocidio por parte de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) al pretender derribar mil 500 árboles en esta zona.

Adelantaron que presentarán un proyecto alternativo y sustentable que contemple adecuaciones para evitar que se tenga una afectación al arbolado urbano.

Insistieron que Sinfra no cuenta con un proyecto por escrito, no tiene estudios de impacto ambiental y es engañoso con los oaxaqueños, al asegurarles que se sembraran árboles en una zona que todavía no dan a conocer.

Advirtieron que la inversión de más de 200 millones de pesos, solo se va a perder, pues cómo otras obras en Oaxaca no les va a dar tiempo terminarla y la dejarán votada, por lo que solo servirá para justificar su saqueo.

