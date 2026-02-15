Corporaciones estatales y municipales aseguran a líder transportista y vehículo tras reporte de detonaciones de fuego en la capital del estado (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de febrero. Derivado de un alertamiento inmediato al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), corporaciones estatales y municipales atendieron con prontitud un reporte de detonaciones de arma de fuego en la región de Valles Centrales.

Los hechos se registraron a las 8:31 horas de este domingo en la intersección de Periférico y la calle Carlos de María Bustamante, en el municipio de Oaxaca de Juárez. Mediante el monitoreo de las cámaras de videovigilancia y la rápida movilización de los cuerpos de seguridad, se logró ubicar el objetivo en cuestión de minutos; como parte del programa Oaxaca Segura.

A las 8:38 horas, elementos de la Policía Municipal interceptaron y aseguraron una camioneta marca Chevrolet Tahoe, color negro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación. La unidad presenta impactos de arma de fuego en la puerta del conductor.

Como parte del protocolo de seguridad, se realizó la inspección precautoria de tres personas -dos hombres y una mujer, uno de ellos identificado como René B., líder transportista-, que se encontraban en el lugar, para el deslinde de responsabilidades y la puesta a disposición ante la autoridad competente.

El Gobierno del Estado actúa con inmediatez para mantener el orden y la paz social de las familias oaxaqueñas.

