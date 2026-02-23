Convocan a integrar el Cabildo Infantil y Juvenil 2026 en Oaxaca de Juárez (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. El Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Comisión de Cultura y Educación, emitió la convocatoria para integrar el Cabildo Infantil y Juvenil 2026, con el objetivo de promover la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la vida pública del municipio.

Esta iniciativa está dirigida a niñas y niños de 6 a 11 años, así como a adolescentes de 12 a 15 años de edad, quienes podrán registrarse y participar en este ejercicio democrático que fortalece el conocimiento sobre la administración pública municipal, el respeto a los derechos y el desarrollo del liderazgo desde temprana edad.

La convocatoria permanecerá vigente hasta el 27 de febrero de 2026. Las inscripciones se realizan en las oficinas de la Regiduría de Cultura y Educación, en el Palacio Municipal, en un horario establecido en las bases correspondientes.

Las y los participantes deberán presentar la documentación requerida, así como un ensayo en el que aborden temas relacionados con derechos, educación, inclusión, salud, medio ambiente y propuestas para mejorar el municipio.

La selección de las y los integrantes se llevará a cabo bajo criterios de inclusión, imparcialidad, igualdad y paridad de género. Posteriormente, quienes resulten electos tomarán protesta e integrarán formalmente el Cabildo Infantil y Juvenil 2026.

Con esta convocatoria, el Municipio de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de impulsar espacios que permitan a las nuevas generaciones expresar sus ideas, fortalecer valores cívicos y contribuir a la construcción de una ciudad más participativa.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden consultar las bases completas en los canales oficiales del Ayuntamiento.

