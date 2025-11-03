Convoca Municipio de Oaxaca de Juárez a la renovación de Comités Vecinales y Comisiones Auxiliares (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. La Secretaría de Gobierno y Territorio a través de la Dirección de Barrios y Colonias, dio a conocer nuevas convocatorias para la elección de Comités Vecinales y sus Comisiones Auxiliares en diferentes colonias de la capital del estado.

Este proceso democrático busca impulsar la participación ciudadana, promover la equidad de género, fortalecer la inclusión social y consolidar el trabajo comunitario en beneficio de la población oaxaqueña.

Las convocatorias están dirigidas a las y los vecinos de las siguientes colonias: Fraccionamiento Villas de Monte Albán, Unidad Habitacional ISSSTE, Colonia Santo Tomás, Fraccionamiento ISSSTE, Unidad Habitacional Sexta Etapa.

La renovación de estos Comités permitirá que las y los ciudadanos tengan voz y representación ante las autoridades municipales, participando de manera directa en la gestión de obras, proyectos y actividades que mejoren las condiciones de sus comunidades.

Las personas interesadas podrán consultar la información completa, fechas, requisitos y lineamientos a través del sitio oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez, disponible en el enlace: https://municipiodeoaxaca.gob.mx/storage/documento/doc-AolFnw.pdf

Con estas acciones el Municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva, invita a la ciudadanía a sumarse activamente a este ejercicio de democracia participativa, reafirmando su compromiso con la colaboración vecinal, el bien común y el desarrollo sostenible de la capital oaxaqueña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir