Continuarán las lluvias en la Costa, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y Mixteca: Protección Civil (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que persistirán las lluvias moderadas a ocasionalmente fuertes en la Costa, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y algunos sectores de la Mixteca.

En dichos lugares no se descartan acumulados importantes; para el resto de las regiones se prevén aguaceros aislados.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones son ocasionadas por una baja presión con poco potencial para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur, así como a la proximidad de la vaguada monzónica; ambos sistemas continúan impulsando humedad hacia el interior de Oaxaca.

Asimismo, persistirá el oleaje elevado y vientos moderados con rachas fuertes a lo largo del litoral oaxaqueño, además de nieblas densas en zonas serranas y sensación ambiental fría a fresca al amanecer.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 29 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 30 grados.

• Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

• Mixteca, mínima de 14 y máxima de 28 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

