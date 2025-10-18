Un día como hoy 18 de octubre… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre.

Santoral: Lucas

Día Mundial de la Menopausia

Día Mundial de la Protección de la Naturaleza

Día Internacional del Perezoso (Tercer Sábado)

1009 La iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén es completamente destruida por el califa Huséin al-Hakim Bi-Amrillah.

1519 Cortés destruye Cholula y ordena brutal matanza.

1539 Llega a México la primera imprenta del continente americano y, con ella, el impresor italiano Juan Pablos.

1541 Muere Margarita Tudor, reina escocesa.

1585 Arriba a México la orden de las Carmelitas, con la misión de fundar conventos e iglesias por todo el país.

1763 Nace el fraile dominico José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra mejor conocido como Padre Mier, en la ciudad de Monterrey. Doctor en teología, distinguido liberal y orador, primer diputado constituyente por Nuevo León y autor del libro Historia de la Revolución de la Nueva España.

1792 Nace en Guanajuato, Lucas Alamán y Escalada, político e historiador, conservador e imparcial en sus escritos sobre la etapa insurgente.

1801 Nace Justo José de Urquiza, militar y político argentino, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina.

1851 Herman Melville publica su obra maestra “Moby Dick”.

1866 El general Porfirio Díaz obtiene el triunfo en la Batalla de la Carbonera sobre una fuerza de 1,500 elementos, en su mayoría austriacos.

1898 La isla de Puerto Rico se anexiona a los Estados Unidos de Norteamérica.

1922 Se establece la British Broadcasting Corporation (BBC). Es la primera empresa de televisión y radio del Reino Unido.

1931 Muere el genio de la electricidad, Thomas Alva Edison.

1934 Nace el actor mexicano Sergio Bustamante. Figura como director, escritor, productor y cantante. En el doblaje presta su voz a programas como “Don Gato y su pandilla” y “Perdidos en el espacio”.

1948 Muere en Monterrey el distinguido educador Germán Almaraz, autor de la primera Geografía de Nuevo León, texto oficial de las primaria por muchos años.

1955 Muere el filósofo y escritor español José Ortega y Gasset. “Yo soy yo y mis circunstancias”.

1956 Nace la tenista Martina Navratilova.

1959 La estación soviética Lunik III transmite fotografías de la cara oculta de la Luna. La sonda soviética se encontraba entonces a una distancia de la superficie lunar comprendida entre 65 567 km al principio y 68 785 km de la toma de las fotos.

1968 El Comité Olímpico Estadounidense suspende dos atletas negros por hacer el saludo “black power” durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de México 1968.

1984 Se descubre en Nairobi, Kenia, un esqueleto humano de 1.600.000 años.

1989 Estados Unidos lanza la misión Galileo con destino a Júpiter.

1995 Muere Claude Sydney Brook Marnat, más conocido como Claudio Brook. Prolífico actor mexicano que trabajó en cine, teatro y televisión, durante 38 años. Además fue un destacado actor de doblaje.

2000 Muere la bailarina y actriz estadounidense Gwen Verdon, a los 75 años. Por primera vez en mucho tiempo, las luces de Broadway son apagadas para honrar a una de las más grandes estrellas de todos los tiempos.

2005 Muere el historiador y político ruso Alexander Yakovlev, llamado el padre de la “Glasnost” (transparencia) y “el Arquitecto de la Perestroika”, tras ser la pieza clave de la caída de la URSS y el comunismo.

