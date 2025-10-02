Continuará tiempo inestable y lluvias en Oaxaca este jueves (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrá el tiempo inestable con presencia de lluvias de intensidad variable en gran parte del estado.

Algunas de estas precipitaciones serán localmente fuertes y apoyadas por el calentamiento diurno en el Istmo de Tehuantepec, Costa, Sierra Sur y Mixteca, donde además habrá actividad eléctrica, viento de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas mayores al paso de la tormenta.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos fenómenos son debido a una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, inmersa en la vaguada monzónica.

En zonas montañosas permanecerá la visibilidad reducida por nieblas densas matutinas asociadas con lloviznas.

A lo largo de la zona costera el oleaje será de 1.5 a 2.0 metros de altura.

Las temperaturas para este jueves son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

