Un día como hoy 2 de octubre… (08:00 h)

Santoral: Ángel, Leodogario

Día del Notario

Día Internacional de la No Violencia

1535 Llega a Veracruz el primer virrey de la Nueva España: Antonio de Mendoza

1581 Nace en Taxco, Guerrero, el dramaturgo Juan Ruíz de Alarcón, autor de las comedias, “Las paredes oyen” y “La verdad sospechosa” entre otras obras.

1803 Muere en Boston (EE.UU.), Samuel Adams uno de los padres de la independencia de su país, miembro de la Cámara de Representantes

1896 Nace Mahatma (“Gran Alma”) Ghandi, líder político de la India.

1919 Nace el compositor y actor mexicano José Ángel Espinoza Aragón “Ferrusquilla”. Padre de la actriz Angélica Aragón y de Vindia. Autor de temas como “La ley del monte” y “Échame a mí la culpa”.

1928 Se creó el Opus Dei. Es una Institución de la Iglesia Católica. Fue fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002 por Juan Pablo II.

1941 Las fuerzas alemanas nazis comienzan la Operación “Tifón”, una ofensiva total para comenzar la Batalla de Moscú.

1950 Nace el personaje de la tira cómica infantil “Charlie Brown”, cuyo autor es el estadounidense Charles Monroe Schulz.

1951 Nace Gordon Matthew Thomas Sumner, más conocido como “Sting”, lider, bajista y vocalista del grupo “The Police”.

1955 Nace el productor de cine, teatro y televisión, representante artístico, director de orquesta, compositor y arreglista Guillermo Méndez Guiú, uno de los más destacados en el medio del espectáculo en México y América Latina.

1968 En México, luego de protestar por las calles de la capital, miles de personas, la mayoría estudiantes, llegan a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde son atacados por un grupo armado que mata a cientos de ellos y deja heridos y desaparecidos.

1984 Muere el actor mexicano Víctor Alcocer. Participa en películas como “El padre Trampitas”, “Las sobrinas del diablo”, La vida inútil de Pito Pérez” (1970) y “Abajo el telón”, también en telenovelas. Como actor de doblaje resalta como “el oficial Matute” para la serie “Don gato y su pandilla”; como “Bruto” en “Popeye”, y varios de “El pájaro loco”; es reconocido por el actor Telly Savalas, a quien dobla en “Kojak”. Voz oficial del canal de televisión XHTV.

2001 Muere el compositor alemán Franz Biebl, autor de música clásica y para coro, cuya composición más conocida es el “Ave María” (1964).

2003 Muere el torero y actor mexicano Alfredo Leal. Participa en una veintena de películas nacionales, con algunos roles protagónicos. Destaca como actor de telenovelas y productor, además de guionista y esposo de la cantante folclórica Lola Beltrán, con quien procrea a María Elena Leal.

2005 La Selección de fútbol de México Sub-17 gana el Campeonato Mundial, realizado en Perú al derrotar a la Selección de Brasil por 3 a 0.

2016 Muere el mexicano, Luis González de Alba, líder estudiantil del 68, fue un escritor, periodista y divulgador de la ciencia.

2017 Muere Evangelina Elizondo, fue una actriz, pintora y cantante mexicana. Fue una de las actrices de la Época de Oro del cine mexicano.

