EE. UU. lanza “aviso final” al Cártel de los Soles con su buque más poderoso: El USS Gerald R. Ford llega al Caribe (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. La Marina de Estados Unidos desplegó su buque insignia, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), junto con todo su grupo de ataque, en el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM).

La maniobra, ejecutada el 11 de noviembre, fue ordenada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como parte de una directiva presidencial para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo en defensa del territorio estadounidense.

El movimiento militar ha sido interpretado como un “aviso final” al Cártel de los Soles, la red criminal vinculada al tráfico de drogas y al gobierno venezolano, señalada por Washington como una de las principales amenazas hemisféricas.

Una base nuclear flotante: la joya tecnológica del poder naval estadounidense

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo, no solo simboliza el poderío militar de Estados Unidos: representa una revolución tecnológica en guerra naval.

Su capacidad para operar de manera continua, lanzar más aeronaves y consumir menos recursos humanos lo convierte en el centro de comando más sofisticado jamás construido sobre el mar.

Entre sus innovaciones destacan:

Propulsión nuclear A1B: dos reactores de nueva generación que generan hasta tres veces más energía eléctrica que los modelos previos, suficiente para alimentar sistemas electromagnéticos, radares avanzados y armas de energía dirigida.

dos reactores de nueva generación que generan hasta que los modelos previos, suficiente para alimentar sistemas electromagnéticos, radares avanzados y armas de energía dirigida. Sistema electromagnético de lanzamiento (EMALS): permite 25% más salidas aéreas diarias , lanzamientos más suaves y una mayor variedad de aeronaves, desde cazas F-35C hasta drones tácticos.

permite , lanzamientos más suaves y una mayor variedad de aeronaves, desde cazas F-35C hasta drones tácticos. Sistema de frenado AAG: utiliza energía eléctrica en lugar de hidráulica, ofreciendo aterrizajes más seguros y reduciendo costos de mantenimiento.

utiliza energía eléctrica en lugar de hidráulica, ofreciendo aterrizajes más seguros y reduciendo costos de mantenimiento. Automatización avanzada: su tripulación es 700 personas menor que la de los portaaviones clase Nimitz, mejorando la eficiencia operativa.

Con más de 4 mil marineros y 75 aeronaves, el Ford es una base aérea nuclear flotante capaz de sostener operaciones de combate día y noche, a miles de kilómetros de su costa.

El arribo del Gerald R. Ford al Caribe se da en un contexto de tensión creciente con el régimen de Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles, que según agencias estadounidenses controla buena parte del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa.

El despliegue, aunque descrito como “defensivo”, marca un aumento sin precedentes de presencia militar estadounidense en el hemisferio, enviando un mensaje directo a los gobiernos y grupos que sostienen la estructura del narcotráfico regional.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir