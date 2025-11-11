Fuertes vientos derriban dos árboles en Salina Cruz; autoridades emiten alerta preventiva (10:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 11 de noviembre. Los fuertes vientos provocados por el frente frío número 13 ocasionaron la caída de dos árboles en este municipio, generando alarma entre la población y la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

Autoridades municipales informaron que los árboles colapsaron en el parque central Independencia y sobre la calle 5 de Mayo, frente a la tienda Neto, zonas de alta afluencia peatonal y vehicular.

Ante la situación, personal de Parques y Jardines realizó labores de retiro, mientras que elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos acordonaron el área para prevenir accidentes.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la ciudadanía a evitar transitar por los lugares afectados y mantenerse atenta a las recomendaciones emitidas por las autoridades, especialmente ante la presencia de ráfagas de viento que podrían provocar nuevos incidentes.

Asimismo, se informó que se mantendrá un monitoreo constante en espacios públicos y avenidas principales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas y reducir riesgos derivados de las condiciones climatológicas adversas que persisten en la región.

