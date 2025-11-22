Continúa la toma de protesta de Unidades Internas de Protección Civil en mercados municipales (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre. Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y garantizar la seguridad en los centros de abasto de la ciudad, la Dirección de Protección Civil Municipal, adscrita a la Secretaría de Gobierno y Territorio de Oaxaca de Juárez, en coordinación con la Dirección de Mercados, llevó a cabo la toma de protesta de nuevas Unidades Internas de Protección Civil en diversos mercados de la capital.

En esta jornada asumieron su compromiso formal las Unidades Internas de los mercados IV Centenario, La Noria, Mercado de Artesanías, Sánchez Pascuas, Paz Migueles, La Merced y Mercado Zonal La Cascada, sumando un total de siete grupos más que se integran a la red municipal de atención y respuesta ante emergencias. Estas estructuras internas tendrán la responsabilidad de implementar acciones preventivas y actuar oportunamente frente a cualquier situación de riesgo dentro de los espacios que diariamente reciben a miles de personas.

Como parte de las actividades, las y los integrantes participaron en capacitaciones teórico-prácticas sobre el uso adecuado de extintores, que incluyeron ejercicios con fuego real, con el fin de dotarlos de conocimientos y habilidades que les permitan reaccionar con eficacia ante un conato de incendio u otra contingencia.

El director de Protección Civil Municipal, José Gerardo Flores Caballero, destacó que la conformación de estas unidades en los mercados representa un avance esencial para proteger la integridad de comerciantes, visitantes y trabajadores, además de promover una cultura de autoprotección en los espacios públicos.

Asimismo, informó que en los próximos días continuará la toma de protesta en los mercados restantes, con el propósito de que todas las plazas comerciales cuenten con equipos organizados y capacitados para atender emergencias.

El Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Ray Chagoya, reafirma su compromiso con la prevención y la construcción de una ciudad más segura, basada en la coordinación entre autoridades y ciudadanía para salvaguardar la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las familias oaxaqueñas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir