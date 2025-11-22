Ebrio asesina a machetazos a su padrastro en Amuzgos, Putla (09:35 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 22 de noviembre. Un hombre en estado de ebriedad, de 24 años de edad, atacó a su padrastro con un machete en diversas ocasiones; lesiones que le provocaron la muerte de manera inmediata.

El asesinato ocurrió a las 7:30 de la noche, en un domicilio ubicado en San Juan Amuzgos, agencia del municipio de San Pedro Amuzgos, distrito de Putla.

El hijastro del finado se quedó en el lugar por estado de ebriedad en que se encontraba, quien después fue asegurado por los elementos de la Policía Municipal.

Más tarde, se presentó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos, a realizar las diligencias.

El cadáver del también campesino que vestía camisa de manga larga en color turquesa, pantalón de vestir y huaraches, presentaba varias lesiones en la cabeza, nuca, rostro y manos, provocadas con un machete.

Al domicilio llegó un hombre quien señaló que la persona sin vida era su hermano, y respondía al nombre de J. G. Ñ., de 53 años de edad.

El responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público en Putla, para las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

