Convoca S-22 a protestar en la visita de Sheinbaum a la Mixteca (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre. Tras el anuncio de la visita este día de la presidenta Claudia Sehinbaum a la Mixteca oaxaqueña, maestros de esa región convocaron a una movilización para exigir cumplimiento a los acuerdos pactados.

El representante regional de la Mixteca perteneciente a la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, convocó al pleno del CES, organismos auxiliares, espacios ganados en resistencia y CETEO de la región Mixteca hoy sábado a las 12 horas a participar en el posicionamiento político ante la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la comunidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.

El lugar de concentración será en la Escuela Normal Experimental de Teposcolula, el sector Tlaxiaco estará participando con el 20% de su membresía.

Lo anterior con base en el acuerdo no. 5 de la asamblea nacional representativa del 05 de junio del 2025 que a la letra dice: “En cada uno de los estados donde la presidenta de la república haga presencia, la CNTE fije su posición política, para que atienda de manera satisfactoria nuestras demandas centrales”.

Los maestros demandan abrogación de la ley del ISSSTE 2007, así como la abrogación de la reforma educativa PEÑA-AMLO.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir