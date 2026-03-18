Continúa inestabilidad con lluvias y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que la masa de aire frío de origen ártico y la vaguada polar continuarán interactuando, generando condiciones de inestabilidad con lluvias y lloviznas en diversas zonas del estado, algunas de ellas localmente fuertes y acompañadas de tormentas en la Sierra Sur, Costa y Mixteca, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Asimismo, el frente frío número 41 se desplazará este día hacia la isla de Cuba, manteniendo un movimiento lento y casi estacionario.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), persistirá el evento de “Norte” de fuerte a muy fuerte, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el oriente del Istmo, lo que generará oleaje elevado y fuertes marejadas en el Golfo de Tehuantepec.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán valores máximos extremos en algunos municipios de la Sierra Sur, la Costa y el oriente del Istmo, donde la sensación de bochorno será notable durante la tarde.

Las temperaturas mínimas presentarán un ligero aumento; no obstante, el ambiente frío persistirá en zonas altas, especialmente al amanecer.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 21 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

* Mixteca, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 11 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCyGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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