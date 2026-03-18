A Morena, nadie la pone freno: Víctor Sánchez Baños (22:39 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo.

A Morena, nadie la pone freno

· Claudia promoverá el voto guinda

· Revocación de mandato, arriesgado

· Van al atraco del INE y municipios

· PT y PVEM, reconciliación a medias

· Violará autonomía de los municipios

· SCJN protege aberraciones de AMLO

· Van en sin revisión 109 fideicomisos

· Por formalidad en convención de ABM

· Congresos de Michoacán y BC, opacos

· Gastan millones para proteger gobers

· Banorte, va por créditos ASG a Pymes

El poder nunca es estable cuando es ilimitado.

Tácito (55-115) Historiador romano.

De verdad, el Movimiento de Renovación Nacional conocido como morena no tiene llenadera. Mantiene el control del Poder Ejecutivo, bajo su yugo al Poder Judicial y como la alfombra a la mayoría del Poder Legislativo.

Por si fuera poco, se apoderaron de los órganos electorales como el INE y controlan a los magistrados del Tribunal Electoral del PJF.

Pero su ambición por el poder y el dinero del presupuesto de los mexicanos, no tiene límite. Buscan la manera de perpetuarse en el poder por más años, o cuando menos el próximo sexenio, para que los actuales funcionarios públicos no tengan que rendir cuentas.

Como la cereza del pastel está la Auditoría Superior de la Federación, que su nuevo auditor, mantendrá la misma ruta que trazó David Colmenares de tapadera de Andrés López Obrador, conocido en el bajo mundo como el pejelagarto.

Pero vayamos a los datos actuales. La presidente Claudia Sheinbaum, mandó su plan B, luego de no lograr mayoría calificada para la aprobación de su reforma electoral.

De acuerdo a lo enviado por Palacio Nacional, faculta a la presidente a promover el voto en su favor, para evitar la revocación de su mandato.

Esta, es un arma de dos filos. Por una parte se arriesga a que el repudio contra el gobierno izquierdista se refleje en las urnas. Serán millones que pedirán la revocación, aunque no una mayoría.

Necesitarán muchísimo más que el sometimiento de la presidente del INE y de los magistrados electorales, para evitar que los opositores cuestionen la probidad de los políticos de morena, encumbrados, en la mayoría de los estados de la República y fundamentalmente del gobierno federal.

Saben perfectamente que está en riesgo la mayoría simple en el Congreso Federal. Difícilmente lograrían una mayoría calificada, incluso con sus fervientes servidores el PT como el PVEM. Por ello, sacan a la titular del Ejecutivo para que promueva el voto en favor de su partido. Piensan que es la única forma como evitarán la debacle.

Reitero, el riesgo lo tiene Claudia, más que la pérdida de la mayoría en el Congreso.

Ese plan B plantea que en los últimos tres años previos a la elección. No participen candidatos con vínculos de matrimonio, concubinato en la lucha por alcaldías, gobernaturas o senadurías. Esto es bueno, aunque lleva dedicatoria. Se ve por reojo a Ricardo Gallardo, que quieren imponer a su esposa, como candidata a la gobernatura; también a David Monreal, que quiere impulsar a aspirante, con la que tiene relaciones sentimentales, entre otros casos.

Asimismo, va por recortes de regidores en municipios del país, lo que implica una violación constitucional, ya que los estados y municipios son totalmente autónomos del poder presidencial. Ahí no puede meter las manos. En cambio puede proponer a los gobiernos estatales que se hagan reformas. Ya veremos si esto se aplica.

También propone fiscalizar con mayor rigor el origen de los recursos de campaña. Esto, cualquiera pensaría, que tiene dedicatoria para los narco políticos que han sido detectados en Morena. Sin embargo, se estima que bajo esa bandera podrán perseguir a opositores inocentes que se han señalados, sin pruebas, por sus lazos con criminales.

PODEROSOS CABALLEROS

INE: En la mira de Morena está el INE. El líder de la mayoría de morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguro que va a seguir siendo autónomo ese INSTITUTO. No fue autónomo mientras estuvo presente la señora GUADALUPE Taddei pero ahora se ve que va a ser totalmente copado por el oficialismo. Dudamos que haya transparencia, en el manejo de ese organismo. Todo en favor de Morena. No tienen llenadera de poder.

SCJN: No hay nada nuevo con la decisión que tomó la Suprema Corte de Hugo Aguilar, al desechar impugnaciones de ocho gobernadores de la posición contra el decreto que eliminó 109 fideicomisos. El servilismo de los ministros de la Corte para con el gobierno federal es un insulto a la razón. Muchos de esos fideicomisos ya fueron saqueados. Los esbirros del expresidente no han rendido cuentas adecuadas de todo ese dinero que suma casi medio billón de pesos. López Obrador, con su discurso demagógico y mentiroso, juró que el dinero sería destinado a causas reales y no guardarlo para cuando se necesite. Fue falso. Por ejemplo el fideicomiso para desastres naturales, Fonden, desapareció, y cuando fueron necesarios recursos para la reconstrucción de los dos huracanes que atacaron a Acapulco, no había dinero. El dinero se fue para hacer campaña en favor del oficialismo.

ROMANO: Al inicio de la Convención Bancaria en Cancún, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, declaró que es necesario acordar acciones concretas para incrementar la formalidad en la economía del país. Claudia Sheinbaum, autoridades fiscales y representantes de la banca acudirán al evento. Otra medida por la que abogan es aumentar el monto máximo que se permite tener en una cuenta bancaria digital, las que a menudo son usadas por Mipymes sin RFC. Actualmente, hay 11 millones de estas cuentas abiertas en el país.

ESTADO POR ESTADO

MICHOACÁN: Ya encontraron la fórmula para justificar el despilfarro legislativo. El morenista Baltazar Gaona, presidente de la mesa directiva del congreso local, dice que el suyo, es el congreso más oneroso del país de a deudas acumuladas, laudos incumplidos y problemas administrativos heredados de legislaturas anteriores. Asegura que tiene 150 laudos laborales, algunos derivados de demandas interpuestas hace más de una década, cuyos pagos representan fuertes erogaciones para las finanzas del Congreso. La pregunta es: un gobierno que se dice demócrata y defensor de los trabajadores no paga dichos laudos. Puras mentiras.

BC: Los diputados de oposición, encabezados por Daylín García Ruvalcaba, presentaron una iniciativa de reforma para que se puedan hacer públicas las sesiones de la Comisión de Administración y Finanzas, ya que argumentaron que no existe transparencia en las finanzas públicas del Legislativo. Seguramente no pasará mientras la mayoría de Morena sea servil a la goebrandora Marina del Pilar Ávila.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Banorte, el grupo financiero presidido por Carlos Hank Rhon, ha integrado criterios ESG en su cartera de préstamos, evaluando el riesgo ambiental de los proyectos que financia. Recientemente destacaron su adhesión a los Principios de Inversión Responsable (PIR).

vsb@ppoderydinero.mx

@vsanchezbanos

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