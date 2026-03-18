Un día como hoy… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo.

Santoral: Cirilo, Eduardo

ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA

Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía 18

Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud

37 El Senado Romano proclama a Calígula como emperador de Roma.

1314 Fue quemado en la hoguera Jacques de Molay, el 23º y último gran maestro de los templarios, una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media.

1584 Muere Iván IV Vasílievich, llamado también Iván el Terrible, zar de Rusia.

1825 El Presidente Guadalupe Victoria ordena la creación del Museo Nacional.

1842 Nace en París, Francia, Stéphane Mallarmé, poeta y crítico, uno de los grandes del siglo XIX.

1844 Nace el compositor ruso Nikolai Rimski-Korsakov, Maestro de la orquestación y considerado uno de los más grandes compositores del nacionalismo ruso. Entre sus obras destaca la suite sinfónica “Schehrezade”.

1850 Se funda la American Express por Henry Wells y William Fargo, y con ello nace la primera tarjeta de crédito emitida por un banco.

1902 El tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono, realiza su primera grabación con “Vesti la giubba” de Leoncavallo, de la que se pone a la venta un millón de discos.

1911 La revolucionaria potosina Dolores Jiménez y Muro convocó en fechas anteriores a los revolucionarios de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla y Campeche, para unificarlos en la lucha contra la tiranía de Porfirio Díaz.

1913 Muere Jorge I de Grecia, cuyo reinado de casi 50 años fue el más largo de la historia moderna de Grecia.

1917 Se publica el primer número del diario Excélsior. Su fundador y primer director fue Rafael Alducin.

1923 Nace el director de cine mexicano Alberto Isaac. Destacó además como nadador, caricaturista y pintor.

1938 Aniversario de la expropiación petrolera decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas.

1965 Alekséi Leónov, cosmonauta soviético, se convierte en la primera persona en caminar en el espacio.

1974 Se lanza el primer juego con volante y palanca: el Atari Gran Trak 10. Primer juego de arcade en utilizar memoria de sólo lectura (ROM) para almacenar los sprites de cada vehículo, el temporizador de juego, la pista de carreras, y la puntuación.

1989 En la Gran Pirámide de Guiza se encuentra una momia de 4400 años.

1990 Se celebran las primeras elecciones libres en la República Democrática Alemana.

2002 En Monterrey se reúnen 50 jefes de Estado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Entre lo más recordado está la frase del Presidente Fox le hizo a Fidel Castro vía telefónica “comes y te vas”.

2009 Se reporta el primer enfermo de influenza porcina en México, lo que causó una epidemia de influenza en todo el mundo.

2017 Muere Chuck Berry (Charles Edward Anderson Berry), compositor, intérprete y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir