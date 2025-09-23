Constructora abandona trabajos de carretera a Juxtlahuaca, denuncia edil de Tonalá (11:00 h)

Saúl Salazar Foto: Ilustración

Huajuapan de León, Oax. 23 de septiembre. El presidente municipal de Santo Domingo Tonalá, Alí Martínez Martínez, informó que se encuentran abandonados los trabajos de rehabilitación de la carretera que dirige a Santiago Juxtlahuaca, a la altura de la población que representa.

Indicó que no han iniciado, ni con la construcción de cunetas, bordos y demás, aunado a que en un tramo solo hay paso para un vehículo, lugar que sigue sin repararse.

“Tuvimos una plática con la empresa, dijo que iban a empezar a realizar los trabajos, se comprometió a darnos unos apoyos, pero lo llamamos ahora y ni siquiera la llamada nos contesta.

Nosotros ya llamamos un escrito a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que tomara cartas en el asunto, porque no sabemos qué está pasando con la empresa”, indicó.

Reveló que se trata de la empresa Los Tuxtlas S.A. de C.V., encargada de realizar la rehabilitación del kilómetro 40 al 83+600, tramo Huajuapan–San Miguel Tlacotepec.

Martínez Martínez refirió que dicha empresa tenía maquinaria en el municipio de Santo Domingo Tonalá, pero desde hace unos días empezó a llevársela.

“Por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Tonalá, no tenemos ningún problema en que se realicen los trabajos carreteros de nuestro municipio. No sabemos nada, platicamos muy bien con la empresa de que se iban a empezar los trabajos, inclusive nos dijo que ya se estaba trazando, pero me estaban comunicando que son varios tramos los de esta empresa, que están parados, no se sí ellos tengan problemas o en realidad no sé qué está pasando”, aseguró.

Sostuvo que en Santo Domingo Tonalá no se tiene presencia de ningún sindicato de camioneros que esté estropeando los acuerdos, que únicamente acordó con la empresa que diera trabajo a los habitantes del municipio, así como algunas personas que tiene volteos y otro tipo de maquinaria.

Adelantó que ayer lunes acudiría a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Oaxaca, para solicitar su intervención, porque los trabajos deben de realizarse al ser un beneficio para todos los habitantes que transitan y viven en la zona.

