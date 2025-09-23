Sin Límites: Frente de comerciantes contra la 28 de Octubre: Raúl Torres Salmerón (11:30 h)

*Nuevos comités priístas; Día Mundial de la Limpieza; Puebla Capital de Derechos

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. En conferencia de prensa, distintas organizaciones de comerciantes del Centro Histórico de Puebla anunciaron la conformación de un Frente Amplio para defender su derecho al trabajo en paz y que exige la intervención inmediata de los gobiernos Municipal y Estatal ante las amenazas de la organización 28 de Octubre de ingresar al primer cuadro de la ciudad, para apropiarse de los espacios del comercio ambulante.

Estuvieron Francisco Machorro, del comercio Antorchista; Juan Carlos Ramírez, de la Unión de Vendedores Ambulantes del Centro Histórico; Armando Ramírez, de la Organización de Vendedores Ambulantes de la 5 de Mayo; Alejandra Leiva, responsable de los Antojitos Regionales; Federico López, de la organización Fuerza 2000; Josefina Espinoza, de Comerciantes Libres del Centro Histórico; Omar Mendoza, del comercio Antorchista en la zona centro; Irene Tejeda, de los Pescaderos y Abram García, de la Organización Independiente de la 16 poniente.

Los líderes de este frente señalaron que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, entre las organizaciones establecidas en el Centro Histórico no hay enfrentamientos ni disputas por las zonas de trabajo.

Recalcaron que la única agrupación que ha incurrido en invasiones y agresiones es la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, a la que acusaron de actuar con violencia mediante golpes, armas blancas y de fuego.

Recordaron casos como los ocurridos en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc, afuera del Hospital de Traumatología y Ortopedia, el Paseo Bravo y la CAPU, donde la 28 de Octubre ha buscado apropiarse de los espacios “a base de golpes, pistolas y machetes”.

“Nosotros no queremos violencia, no vamos armados, no exponemos a nuestras familias. Lo que pedimos es paz y respeto a nuestro derecho a trabajar”, enfatizaron.

Las organizaciones presentaron un Convenio Amplio de Respeto, Apoyo Mutuo, Convivencia Pacífica y Solidaridad Comunitaria, un documento que establece principios de respeto absoluto, convivencia pacífica, apoyo mutuo, confianza y resolución pacífica de conflictos.

El convenio, que no tiene carácter mercantil ni partidista, se erige como un pacto comunitario de vigencia moral y social, cuyo fin es garantizar que comerciantes y compradores convivan en un marco de dignidad, equidad y solidaridad.

Finalmente, las organizaciones responsabilizaron a las autoridades municipales y estatales de cualquier hecho violento que pudiera registrarse en el Centro Histórico, al permitir la incursión de la 28 de Octubre.

“Nosotros llevamos años trabajando, sufriendo persecuciones y hostigamiento, pero nunca hemos recurrido a la violencia. Lo que queremos es paz, respeto a nuestras zonas y que los gobiernos municipal y estatal cumplan con su obligación de garantizar seguridad”, concluyó Francisco Machorro, líder del comercio de Antorcha.

LIMPIEZA EN GOBERNADORES

En el marco del Día Mundial de la Limpieza, empleados de Agua de Puebla y vecinos de la zona de la Delegación Atlixcáyotl llevaron a cabo una exitosa Jornada de Limpieza en el Parque Gobernadores, ubicado en el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, de la colonia Gobernadores, en San Bernardino Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula.

La brigada contó con la entusiasta participación de más de 40 colaboradores, vecinos y sus familiares en esa delegación, lo que permitió fortalecer el impacto y alcance de la iniciativa al unir esfuerzos para realizar labores de barrido y recolección de basura en áreas comunes del parque, sumándose así al movimiento internacional Word Clean Up Day.

Estas faenas evitan además el taponamiento de la red de drenaje al reducir la cantidad de basura en las calles y evitar fuertes encharcamientos o inundaciones que pueden presentarse durante la temporada de lluvias, aunado al mantenimiento permanente que realiza Agua de Puebla, que en lo que va del año desazolvó mil 700 kilómetros de la red pluvial y residual, la limpieza de 22 mil accesorios de drenaje como, rejillas, coladeras, bocas de tormenta y el retiro de 25 mil metros cúbicos de azolve que incluyen basura y lodo que obstruyen el paso del agua.

Con estas acciones Agua de Puebla reafirma su compromiso social y con el medio ambiente al promover la colaboración ciudadana para cuidar y conservar los espacios públicos, más limpios y saludables.

COMITÉS MUNICIPALES DEL PRI

El Presidente Interino del PRI en Puebla, Juan José Castro Justo y la Secretaria General, Diputada Local Delfina Pozos Vergara, tomaron protesta este fin de semana de las nuevas dirigencias de los Comités Municipales de la zona conurbada y del distrito de Teziutlán.

Castro Justo reconoció la lealtad de quienes se integrarán a los trabajos de su partido en los municipios de Chignautla, Cuautlancingo y Hueytamalco y destacó que la militancia a un instituto político se sustenta en la convicción, no en intereses personales, así como en una voluntad inquebrantable.

“Los priistas tenemos autoridad moral para hablar con el pueblo, debemos sentirnos orgullosos porque gobernamos mejor que todos los que están”, declaró.

Exhortó a los nuevos cuadros a tomar la responsabilidad histórica de ser oposición, ya que el Gobierno está cometiendo errores como un endeudamiento público que pagará el pueblo de México, quien no tiene seguridad ni salud y le alcanza el dinero porque los precios de la canasta básica suben.

La Secretaria General Pozos Vergara reconoció el trabajo realizado por el priísmo de Cuautlancingo y habló sobre las problemáticas que enfrenta cada una de las colonias de la zona conurbada por causa de los gobiernos ineficientes.

PUEBLA, CAPITAL DE DERECHOS

Para fortalecer la colaboración e impulsar iniciativas conjuntas que coadyuven a consolidar a Puebla como Capital de Derechos, la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Cabildo, presidida por Alondra Méndez Luis, sostuvo una reunión con instancias estatales y organizaciones sociales.

En sesión ordinaria, la titular de la Dirección para la Atención, Defensa y Promoción de Derechos Humanos, perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Mónica Lara Chávez y Elsa Lorena Rojas Arriaga, de Fundación VOCAM, expusieron las acciones que realizan en pro de la materia, así como las estrategias que se pueden trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad.

En la sesión estuvieron presentes las regidoras Amparo Acuña Figueroa, María Esther Ortiz Pérez, Maricela Reyes Rosete y Vanesa López Silva.

En fin, como dice la copla flamenca:

Para que alguien se alegre

otro tiene que sufrir,

y para que unos lloren

otros tienen que reír.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir