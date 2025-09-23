Reconoce Ray Chagoya apoyo del Gobierno de Oaxaca para mejorarar la infraestructura educativa de la capital (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje en las aulas de la capital, el gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, encabezó la entrega de mobiliario escolar a instituciones de nivel básico de Oaxaca de Juárez, acompañado por el presidente municipal Ray Chagoya y autoridades educativas.

Durante el evento realizado en el Parque Primavera, se informó que serán beneficiadas 102 escuelas de educación básica, impactando directamente en 41 mil 816 alumnas y alumnos, así como en 2 mil 400 docentes. Esta entrega se suma a los 160 plantele que recibieron este mismo material durante julio y agosto.

El presidente municipal Ray Chagoya reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), subrayando que este esfuerzo conjunto contribuye a fortalecer la formación académica de la niñez y juventud capitalina. Asimismo, destacó que la educación de calidad es pieza fundamental para construir un futuro con más oportunidades.

Con la entrega de mobiliario escolar se refuerza el compromiso de mejorar los espacios educativos y garantizar que las y los estudiantes de Oaxaca de Juárez cuenten con aulas dignas y adecuadas para su desarrollo académico y personal .

